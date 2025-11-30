De ganar la Libertadores como jugador, a hacerlo a los mandos del equipo en tres años: Filipe Luis continúa haciendo historia con el Flamengo

Filipe Luis, ha conquistado la Copa Libertadores en tres ocasiones, dos como jugador y una de entrenador Flamengo

El fútbol sudamericano amaneció este domingo con un nuevo capítulo para la historia: Filipe Luis selló un hito histórico al proclamarse campeón de la Copa Libertadores 2025 como entrenador, apenas tres años después de haber levantado el trofeo vestido de corto. El Mengão venció por 0-1 ante Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, en un duelo de máxima tensión que se resolvió con un cabezazo impecable de Danilo en el minuto 67, acción suficiente para coronar al club carioca como el primer tetracampeón brasileño del torneo.

El exdeportivista llegó al banquillo del Flamengo hace apenas catorce meses y desde entonces su crecimiento ha sido meteórico. En algo más de un año ha reunido un palmarés que muchos técnicos no rozan en toda una carrera: Copa de Brasil, Supercopa, Campeonato Carioca y ahora Libertadores. Además, su equipo parte como gran favorito para adjudicarse el Brasileirão, a falta de dos jornadas para que termine el campeonato liguero.

Pero el dato que lo sitúa definitivamente en la historia es otro: solo necesitó 3 años y 31 días para pasar de ganar la Libertadores como futbolista (2022) a hacerlo como entrenador (2025), pulverizando el récord que ostentaba desde hacía 52 años Humberto Maschio (5 años y 281 días entre sus títulos).

Se trata de la cuarta Libertadores conquistada por el Flamengo, tras las de 1981, 2019 y 2022, pero esta edición quedará señalada de manera especial porque es la de Filipe Luis a los mandos de equipo, el hombre que ha logrado unir dos eras del club bajo su nombre y que ya se perfila como uno de los entrenadores más influyentes de la nueva generación en Sudamérica. "En mi vida siempre pensé en grande, y el Flamengo nos da la posibilidad de pelear por títulos. No te garantiza ganarlos, pero sí pelearlos, y por eso estoy tremendamente agradecido. Me siento un privilegiado", afirmó emocionado el técnico en la rueda de prensa tras finalizar el partido.

Filipe jugó en el Deportivo entre 2006 y 2010. Llegó cedido, pero tras mejorar su rendimiento cuando Lotina lo retrasó del interior izquierdo al lateral el club decidió ejercer una opción de compra de 2.2 millones de euros. El Deportivo lo traspasó al Atlético y recibió a cambio 12 millones. Antes había rechazado una oferta del Barcelona. Ocho campañas jugó Filipe en Madrid, con un intemedio de una poco exitosa en el Chelsea. En 2019 se fue al Flamengo, donde se retiró y reenganchó como entrenador de éxito.