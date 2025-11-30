Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

De ganar la Libertadores como jugador, a hacerlo a los mandos del equipo en tres años: Filipe Luis continúa haciendo historia con el Flamengo

El exdeportivista ha alcanzado los cuatro títulos en un año a los mandos del Mengão y todavía podría hacerse con el quinto

Lucía Dávila
Lucía Dávila
30/11/2025 12:30
Imagen publicada por el Flamengo de las etapas de Filipe Luis en el equipo
Filipe Luis, ha conquistado la Copa Libertadores en tres ocasiones, dos como jugador y una de entrenador
Flamengo
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El fútbol sudamericano amaneció este domingo con un nuevo capítulo para la historia: Filipe Luis selló un hito histórico al proclamarse campeón de la Copa Libertadores 2025 como entrenador, apenas tres años después de haber levantado el trofeo vestido de corto. El Mengão venció por 0-1 ante Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima, en un duelo de máxima tensión que se resolvió con un cabezazo impecable de Danilo en el minuto 67, acción suficiente para coronar al club carioca como el primer tetracampeón brasileño del torneo. 

El exdeportivista llegó al banquillo del Flamengo hace apenas catorce meses y desde entonces su crecimiento ha sido meteórico. En algo más de un año ha reunido un palmarés que muchos técnicos no rozan en toda una carrera: Copa de Brasil, Supercopa, Campeonato Carioca y ahora Libertadores. Además, su equipo parte como gran favorito para adjudicarse el Brasileirão, a falta de dos jornadas para que termine el campeonato liguero.

Pero el dato que lo sitúa definitivamente en la historia es otro: solo necesitó 3 años y 31 días para pasar de ganar la Libertadores como futbolista (2022) a hacerlo como entrenador (2025), pulverizando el récord que ostentaba desde hacía 52 años Humberto Maschio (5 años y 281 días entre sus títulos).

Se trata de la cuarta Libertadores conquistada por el Flamengo, tras las de 1981, 2019 y 2022, pero esta edición quedará señalada de manera especial porque es la de Filipe Luis a los mandos de equipo, el hombre que ha logrado unir dos eras del club bajo su nombre y que ya se perfila como uno de los entrenadores más influyentes de la nueva generación en Sudamérica. "En mi vida siempre pensé en grande, y el Flamengo nos da la posibilidad de pelear por títulos. No te garantiza ganarlos, pero sí pelearlos, y por eso estoy tremendamente agradecido. Me siento un privilegiado", afirmó emocionado el técnico en la rueda de prensa tras finalizar el partido.

Filipe jugó en el Deportivo entre 2006 y 2010. Llegó cedido, pero tras mejorar su rendimiento cuando Lotina lo retrasó del interior izquierdo al lateral el club decidió ejercer una opción de compra de 2.2 millones de euros. El Deportivo lo traspasó al Atlético y recibió a cambio 12 millones. Antes había rechazado una oferta del Barcelona. Ocho campañas jugó Filipe en Madrid, con un intemedio de una poco exitosa en el Chelsea. En 2019 se fue al Flamengo, donde se retiró y reenganchó como entrenador de éxito.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Antonio Hidalgo, hablando con Antonio González en el Carlos Belmonte

Antonio Hidalgo ya bate récords personales con el Deportivo
Lucía Dávila
Nina Ryzhenkova, en acción durante el Cidade da Coruña

La campeona del mundo de wakesurf no falla en O Parrote
Manuel Seoane
Eddahchouri se apresta a golpear el balón al fondo de la portería de Diego Mariño en el partido entre Albacete y Deportivo en el Carlos Belmonte

Las cifras de Eddahchouri adquieren otra dimensión
Lois Novo
Iker Vidal, lateral izquierdo del Fabril que regresa tras sanción, durante un partido ante el Salamanca UDS

El Fabril busca tomar impulso en Sarria
Santi Mendoza