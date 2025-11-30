Antonio Hidalgo ya bate récords personales con el Deportivo

Antonio Hidalgo, hablando con Antonio González en el Carlos Belmonte Fernando Fernández

El Deportivo vive su momento más dulce desde la llegada de Antonio Hidalgo y el técnico catalán ha alcanzado este fin de semana un registro inédito personal en el fútbol profesional: encadenar cinco victorias consecutivas en liga. Durante las tres temporadas que había entrenado en Segunda División, una con el Sabadell y dos con el Huesca, nunca antes lo había logrado, pese a que en su etapa en equipo oscense llegó a sumar también cinco triunfos seguidos, pero uno de ellos pertenecía a la Copa del Rey. Si se tiene en cuenta la competición copera, la racha con el conjunto blanquiazul sería de seis victorias seguidas, ya que en la primera ronda lograron eliminar a la UD Sámano.

A pesar de esto, no es la mejor racha que ha firmado a lo largo de su carrera como entrenador. Su récord absoluto continúa siendo la serie de siete triunfos consecutivos que alcanzó al frente del Sevilla Atlético en Segunda RFEF, una etapa en la que el filial hispalense mostró un rendimiento excelente bajo su dirección.

Además, en el Carlos Belmonte Antonio Hidalgo logró saldar una cuenta pendiente ante el cuadro manchego. El Albacete es, junto a Castellón y Zaragoza, uno de los equipos a los que más veces se ha medido el catalán dirigiendo desde el banquillo, con siete encuentros disputados ante cada uno, pero nunca antes había logrado vencerles. Dos derrotas y cuatro empates era el balance con el que llegaba a la cita de este sábado, una dinámica que se rompió gracias a los tantos de Stoichkov y Eddahchouri.

Antonio Hidalgo: "Hemos sabido sufrir, algo que no pasó en el anterior partido" Más información

Un encuentro en el que el equipo coruñés mostró iniciativa, solidez defensiva y una notable pegada en los momentos decisivos para continuar firme en su objetivo de pelear por todo esta temporada. A los deportivistas les toca afrontar ahora la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, la cual disputarán este jueves a las 19.00 horas frente al Sabadell, y luego tienen por delante dos jornadas en Riazor antes de viajar a Andorra para tratar de cerrar el año de la mejor manera. Mientras el equipo suma puntos y sensaciones, Antonio Hidalgo sigue ampliando registros personales y su etapa en A Coruña se perfila como una de las más ilusionantes de su carrera.