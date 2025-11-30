Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Antonio Hidalgo ya bate récords personales con el Deportivo

El técnico catalán enlaza por primera vez cinco jornadas consecutivas venciendo en el fútbol profesional

Lucía Dávila
Lucía Dávila
30/11/2025 10:37
Antonio Hidalgo, hablando con Antonio González en el Carlos Belmonte
Antonio Hidalgo, hablando con Antonio González en el Carlos Belmonte
Fernando Fernández
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

El Deportivo vive su momento más dulce desde la llegada de Antonio Hidalgo y el técnico catalán ha alcanzado este fin de semana un registro inédito personal en el fútbol profesional: encadenar cinco victorias consecutivas en liga. Durante las tres temporadas que había entrenado en Segunda División, una con el Sabadell y dos con el Huesca, nunca antes lo había logrado, pese a que en su etapa en equipo oscense llegó a sumar también cinco triunfos seguidos, pero uno de ellos pertenecía a la Copa del Rey. Si se tiene en cuenta la competición copera, la racha con el conjunto blanquiazul sería de seis victorias seguidas, ya que en la primera ronda lograron eliminar a la UD Sámano.

A pesar de esto, no es la mejor racha que ha firmado a lo largo de su carrera como entrenador. Su récord absoluto continúa siendo la serie de siete triunfos consecutivos que alcanzó al frente del Sevilla Atlético en Segunda RFEF, una etapa en la que el filial hispalense mostró un rendimiento excelente bajo su dirección.

Además, en el Carlos Belmonte Antonio Hidalgo logró saldar una cuenta pendiente ante el cuadro manchego. El Albacete es, junto a Castellón y Zaragoza, uno de los equipos a los que más veces se ha medido el catalán dirigiendo desde el banquillo, con siete encuentros disputados ante cada uno, pero nunca antes había logrado vencerles. Dos derrotas y cuatro empates era el balance con el que llegaba a la cita de este sábado, una dinámica que se rompió gracias a los tantos de Stoichkov y Eddahchouri.

Antonio Hidalgo, en la sala de prensa del Carlos Belmonte

Antonio Hidalgo: "Hemos sabido sufrir, algo que no pasó en el anterior partido"

Más información

Un encuentro en el que el equipo coruñés mostró iniciativa, solidez defensiva y una notable pegada en los momentos decisivos para continuar firme en su objetivo de pelear por todo esta temporada. A los deportivistas les toca afrontar ahora la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, la cual disputarán este jueves a las 19.00 horas frente al Sabadell, y luego tienen por delante dos jornadas en Riazor antes de viajar a Andorra para tratar de cerrar el año de la mejor manera. Mientras el equipo suma puntos y sensaciones, Antonio Hidalgo sigue ampliando registros personales y su etapa en A Coruña se perfila como una de las más ilusionantes de su carrera. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Imagen publicada por el Flamengo de las etapas de Filipe Luis en el equipo

De ganar la Libertadores como jugador, a hacerlo a los mandos del equipo en tres años: Filipe Luis continúa haciendo historia con el Flamengo
Lucía Dávila
Nina Ryzhenkova, en acción durante el Cidade da Coruña

La campeona del mundo de wakesurf no falla en O Parrote
Manuel Seoane
Eddahchouri se apresta a golpear el balón al fondo de la portería de Diego Mariño en el partido entre Albacete y Deportivo en el Carlos Belmonte

Las cifras de Eddahchouri adquieren otra dimensión
Lois Novo
Iker Vidal, lateral izquierdo del Fabril que regresa tras sanción, durante un partido ante el Salamanca UDS

El Fabril busca tomar impulso en Sarria
Santi Mendoza