Deportivo y Albacete han reverdecido en los últimos años una rivalidad que llevaba apagada prácticamente tres décadas. Aquellos tiempos donde ambos llegaron de la mano a la máxima categoría y se batieron en duelo durante varias temporadas. Entonces la balanza se decantaba claramente hacia el lado blanquiazul, en parte por la presencia de una leyenda que estos días ha vuelto a pasear por A Coruña. Ya había manitas del Dépor al Alba en los 90, algunas firmadas de forma íntegra por Bebeto. Quizá sea una señal.

Porque lo cierto es que, ya en el presente, los últimos precedentes entre ambos bandos, todavía quitándose las manchas de barro, han sido favorables también al cuadro herculino. 10-3 fue el parcial del curso pasado, con partidos que marcaron puntos de inflexión. Positivo el del Carlos Belmonte, con la primera gran noche del Dépor en su regreso a la categoría de plata; de aterrizaje el segundo, con los cinco goles que certificaron la permanencia en Riazor.

Toda revancha será poca para vengar la afrenta del todavía cacareado ‘Riazorazo’ en la localidad manchega durante aquella negra tarde de junio de 2022. Incluso para el penalti de Maikel Mesa en 2020 para mandar al club herculino a Segunda B. Pero victorias tan contundentes y, sobre todo, haberse puesto al mismo nivel, ayudan.

Y como el escozor va por barrios, donde pica ahora es en Albacete. El vestuario blanco no esconde que hay ganas de resarcirse después del parcial del curso pasado, ánimo al que se suma un Alberto González que en su gran trayectoria como técnico ha encontrado en el Dépor una auténtica bestia negra. Cinco veces se ha encontrado el malagueño al cuadro coruñés en su camino. Cuatro derrotas y una victoria, incluyendo la eliminación precisamente en la semifinal del playoff de 2022 en Riazor para un parcial de 18 goles en contra y únicamente 7 a su favor.

Meter quinta

Con esta amplia lista de cuentas pendientes y heridas que todavía supuran, Hidalgo se presenta con su grupo en el Carlos Belmonte sin nada que ver en batallas pasadas, pero buscando todavía su primer triunfo ante el Alba y confiado de sumar la quinta victoria consecutiva que le permita mantener la velocidad de crucero que lo ha llevado a empezar el mes fuera de puestos de playoff, a terminarlo el liderato.

Cuenta el técnico para este encuentro con la baja de Luismi Cruz, que será relevado por una pieza de lujo como David Mella. Tiene además dos dudas. La primera en defensa. Noubi llega a tiempo, pero su golpe del pasado domingo ante el Ceuta obliga a tomar precauciones, por lo que no está descartado que el belga inicie en el banquillo. La otra está en la punta del ataque. Eddahchouri dejó su puesto a Mulattieri en la última jornada por un virus y se ha pasado la semana oyendo cantos de sirena desde Egitpo. Hidalgo debe elegir si mantiene la apuesta por el italiano, notable en todo menos en lo que define a un delantero, o si lo fía al instinto que está mostrando Zaka.

Con ausencias más importantes llega todavía el Albacete, donde no estarán Higinio ni tampoco uno de los puntales como Agus Medina. El conjunto manchego viene de caer en Las Palmas, pero se hace fuerte en casa, donde ha ganado sus dos últimos encuentros. Su gran peligro estará en la punta del ataque, con la presencia física de unos Jefté y Puertas que pondrán a prueba la defensa del área deportivista, uno de los pocos lunares que se le puede poner al cuadro herculino en esta reciente racha triunfal.