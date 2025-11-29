José Ángel y Barcia desvelan las tres canciones más escuchadas en el vestuario del Deportivo

Los jugadores del Deportivo, celebrando uno de los goles en Albacete Fernando Fernández

Todo es alegría en el Deportivo, que en el Carlos Belmonte sumó su quinto triunfo consecutivo para seguir líder. Tanto que Dani Barcia y José Ángel Jurado se atrevieron a 'desvelar' ante los micrófonos de la prensa qué es lo que más se escucha en estos momentos de celebración en el vestuario blanquiazul.

A preguntas de los periodistas, el canterano coruñés reveló que el 'Cavalinho', del grupo brasileño Axe Bahía, es una de las canciones más bailadas en la caseta del conjunto herculino.

Asimismo, Barcia explicó que el tercer tema que más suena es 'Charger', del grupo francés Triangle des bermudes.

Sin embargo, el central, que estuvo a punto de atreverse a cantar alguna, no recordaba cuál era la primera en la lista. Y eso que, como apuntó luego José Ángel Jurado, ya viene de lejos. Se trata de 'El Mambo', la composición de Kiko Rivera que se convirtió en 'santo y seña' del vestuario del ascenso.