Dépor

El Uno x Uno del Dépor ante el Albacete: Crecimiento colectivo

Estas son nuestras puntuaciones de los blanquiazules tras su victoria ante el Albacete

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
29/11/2025 20:55
El once del Dépor ante el Albacete
El once del Dépor ante el Albacete
Fernando Fernández
Estas son nuestras notas del triunfo del Dépor ante el Albacete (0-2). 

GERMÁN. Seguro (7): Paró un cabezazo en el área chica a Pepe Sánchez en la primera parte. Evitó el tanto de Ale Menéndez al final del primer acto. También un despeje de Loureiro que casi se va a puerta.

LOUREIRO. Correcto (6): Volvió a jugar en el lateral diestro ante la baja de Noubi. Se incorporó al ataque en varias ocasiones. A punto de marcar en propia en la segunda parte.

COMAS. De menos a más (6): Con problemas en las marcas en el balón parado al inicio. En la jugada del gol de Stoichkov, de su despeje llegó el control orientado y posterior pase de Mella. No se complicó a la hora de alejar el peligro de su área.

BARCIA. Amonestado (5): Trató de no complicarse en defensa y se le vio atento al corte. Vio la amarilla tras un mal control que derivó en falta. A una tarjeta de la suspensión.

QUAGLIATA. Potencia (7): Se sumó en ataque siempre que pudo y ayudó en la presión alta para dificultar la salida de balón del Albacete. Le dobló en ocasiones a Yeremay para servir posteriormente centros con peligro. Mostró su pillería en alguna falta señalada a favor.

PATIÑO. En crecimiento (7): Ayudó a romper líneas y a aguantar el balón. Cometió algunas pérdidas de balón. Se sumó al ataque y no llegó por poco a rematar en el segundo palo. Recuperó varios balones y puso temple al juego. Acabó cansado y fue sustituido.

JOSÉ ÁNGEL. Presencia (6):  Contribuyó en la ayuda de la salida desde la zaga del Dépor. Buscó la portería rival en la primera parte con un disparo lejano. A punto de cometer penalti sobre Pacheco.

MELLA. Poco atrevido (6): A punto de marcar en la primera parte tras un gran esprint, al final decidió centrar y nadie llegó al segundo palo a rematar. Gran control orientado y pase para Soriano en el gol que culminó Stoichkov. No se atrevió demasiado a encarar y optó más por el centro, llevando peligro al área del Albacete. 

YEREMAY. Detalles (6): Probó los reflejos de Mariño  en el primer minuto de partido. Atento en las coberturas. Arrastró a la defensa del Albacete en el gol de Stoichkov. Bastante vigilado, fue objeto de varias faltas, no siempre señaladas.

STOICHKOV. Goleador (6): Mostró su capacidad asociativa. Jugó de falso nueve. Buscó a Yeremay  y a Mella al espacio y buscando su velocidad. Marcó un gran gol tras asistencia de Mario Soriano. Bastante desaparecido en la segunda parte

EL MEJOR. MARIO SORIANO. Omnipresente (8): Se movió por donde quiso del campo, con libertad para aparecer por todo el campo. Se asoció con sus compañeros de ataque y ayudó también en la construcción de juego desde atrás. Asistió a Stoichkov en el primer gol del Dépor. Lo intentó con un disparo lejano. 

Los cambios

VILLARES (6): Entró para dar frescura a la medular. 

EDDAHCHOURI (6): Marcó el gol de la tranquilidad. 

GRAGERA (6): Ayudó a apuntalar el centro del campo.

CRISTIAN HERRERA (-): Sin incidencia.

RUBÉN LÓPEZ (-): Sin tiempo. Volvió a jugar, tras más de dos meses. 

