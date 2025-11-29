Mi cuenta

El gol del Dépor que nació en el córner propio, frame a frame

Arnau Comas inició la acción acorralado junto al banderín, Mella descongestionó la jugada y Soriano castigó el canguelo de Jesús Vallejo con un pase medido a Stoichkov

Eder Pereira
Eder Pereira
29/11/2025 21:33
Celebración de Stoichkov tras marcar el 0-1 en el Albacete-Dépor
Celebración de Stoichkov tras marcar el 0-1 en el Albacete-Dépor
Fernando Fernández
El Deportivo fue en el Carlos Belmonte (0-2) como esos personajes de película que están en peligro, encañonados por la pistola del villano, y que, con un gesto rápido que en la vida real sería totalmente imprudente, se hacen con el revólver para dar la vuelta a la situación mientras sacan a pasear una sonrisilla burlona. En segundos, el equipo blanquiazul pasó de estar atrapado en su propio córner a marcar el tanto que desequilibró el partido.

Corre el minuto 42:18. Jonathan Gómez saca de banda hacia Puertas en el rincón del Dépor. El control del jugador local es defectuoso y permite que Arnau Comas se adelante y robe. Ahí, en vez de utilizar esa ventaja, el central retrocede hasta quedar prácticamente pegado al banderín. Él mismo se encierra. Puertas lo aprieta y no tiene salida.

Stoichkov, en el remate del gol que le marcó al Albacete

El Deportivo mete quinta en Albacete (0-2)

En el minuto 42:27 el central protege el balón y trata de ganar el espacio justo para despejar sin regalar el saque de banda. Son segundos en los que el Dépor está atrapado en su propia esquina, sin solución clara. Comas consigue liberarse y despeja la pelota como puede, en paralelo a la banda, por encima de Morcillo. El despeje no tiene dueño ni intención, pero acaba cayendo donde el Dépor lo necesitaba sin saberlo, a los pies de Mella.

El central se adelanta a un mal control de Puertas, pero posteriormente se queda encajonado en el córner. Consigue hacerse un hueco para despejar el balón pegado a la banda.
Arnau Comas se adelanta a un mal control de Puertas, pero posteriormente se queda encajonado en el córner. Consigue hacerse un hueco para despejar el balón pegado a la banda.

En el minuto 42:33, Mella controla con Jonathan Gómez encimándolo. Lo normal habría sido perder el balón o mantenerse de espaldas. Pero su control orientado lo salva todo. Le da aire. Le permite girar, arrancar y convertir un despeje de emergencia en una acción con sentido. Casi tropieza en la salida, parece que va a caerse, pero mantiene el equilibrio y acelera.

El balón le cae a Mella, que se deshace de su par con un control orientado con la zurda hacia dentro. Un toque clave que descongestiona la jugada y le permite arrancar.
El balón le cae a Mella, que se deshace de su par con un control orientado con la zurda hacia dentro. Un toque clave que descongestiona la jugada y le permite arrancar.

El canterano traza una diagonal, se cuela entre Pacheco y Riki en conducción y cambia por completo el paisaje. Hace cinco segundos el Dépor estaba acorralado. Ahora ya está en ventaja. El Albacete está partido y Mella, la clave de la jugada, levanta la cabeza.

El canterano enciende la moto y deja atrás en conducción a Riki y Pacheco. En apenas dos segundos le cambia la cara a la jugada y abre el juego a la banda hacia Mario Soriano.
Mella enciende la moto y deja atrás en conducción a Riki y Pacheco. En apenas dos segundos le cambia la cara a la jugada y abre el juego a la banda hacia Mario Soriano.

En el 42:39, el zurdo abre el balón a la derecha para Mario Soriano, que recibe justo al cruzar la divisoria. Delante de él tiene a Stoichkov moviéndose en diagonal y a Yeremay tirando un desmarque cruzado hacia la banda. El Albacete corre hacia su portería con cinco jugadores, pero solo Jesús Vallejo queda realmente entre el balón y Diego Mariño.

El balón le llega a Soriano mientras Stoichkov y Yeremay lanzan desmarques cruzados. Jesús Vallejo es el único jugador del Albacete entre el balón y la portería.
El balón le llega a Soriano mientras Stoichkov y Yeremay lanzan desmarques cruzados. Jesús Vallejo es el único jugador del Albacete entre el balón y la portería.

En el 42:41, Soriano frena y observa. Yeremay ofrece el pase fácil hacia la banda. Stoichkov gana espacio por dentro. Y Vallejo comete el error que marca el final de la jugada, ya que recula sin saber a quién tapar. Se gira hacia Yere y pierde de vista a Stoichkov.

Vallejo pierde de vista a Stoichkov y se centra en el desmarque de Yeremay, que se presenta como el pase fácil para Soriano. Pero el madrileño es capaz de ver el pase fácil y el difícil.
Vallejo pierde de vista a Stoichkov y se centra en el desmarque de Yeremay, que se presenta como el pase fácil para Soriano. Pero el madrileño es capaz de ver el pase fácil y el difícil.

Soriano interpreta la escena, saca la escuadra y el cartabón y mete un pase medido a Stoichkov. Perfecto en dirección y fuerza. Cuando Vallejo quiere girar su cadera para cambiar de dirección ya está perdido.

Soriano pone un pase medido a Stoichkov, que se planta solo ante Diego Mariño sin que Vallejo pueda siquiera acercarse. El delantero controla con la derecha y defina con la izquierda.
Soriano pone un pase medido a Stoichkov, que se planta solo ante Diego Mariño sin que Vallejo pueda siquiera acercarse. El delantero controla con la derecha y defina con la izquierda.

En el 42:45, Stoichkov controla con la derecha y define con la izquierda, raso y ajustado al palo. En dos toques cierra una jugada que empezó en el lugar donde cualquiera habría firmado salir vivo sin más. De estar encajonados en el córner propio a asestar el golpe que decide el partido. Todo en cuestión de segundos.

