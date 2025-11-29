Stoichkov, en el remate del gol que le marcó al Albacete FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo continúa su racha triunfal y logró la quinta victoria consecutiva ante el Albacete (0-2) después de mostrar una versión muy diferente a la que venía acostumbrando. Tranquilo, con control, y volviendo a pegar en el momento justo para tumbar a su rival y completar un mes de noviembre inmaculado.

Ni en los buenos momentos se casa con nadie Antonio Hidalgo, que en la visita al Belmonte pegó una de las grandes revoluciones de la temporada a pesar de venir de sumar el cuarto triunfo consecutivo ante el Ceuta. Se quedó en el banquillo un magullado Noubi, pero fueron novedades también en el once Charlie Patiño y Stoichkov, cuyo veneno el técnico llevaba esperando y al que recurrió en detrimento de sus dos delanteros centro a la mínima que el andaluz vio puerta. Y para poner la guinda, la entrada de David Mella para paliar la baja de Luismi Cruz.

El canterano de Teo fue precisamente uno de los protagonistas de la primera parte. Su velocidad debía ser clave para darle profundidad a un equipo poseído por el centrocampista. Y lo fue, pero al canterano le faltó atrevimiento. Está rindiendo a gran nivel Mella en su segundo año como profesional, pero está lejos de ser el ‘sinvergüenza’ que se presentó en el primer equipo sin nada que perder. La fluidez del equipo con la pelota, con un buen Patiño, un notable José Ángel y un sobresaliente Mario Soriano, lo puso en ventaja en más de una ocasión, pero nunca se atrevió ni a encarar ni siquiera a disparar en una de las claras de la primera parte. El equipo atrajo a todo al Albacete a su campo hasta que Stoichkov, que por un momento dejó su etiqueta de falso para ser un nueve de verdad, maniobró de espaldas y lo lanzó desde la medular. El zurdo se plantó en el área con todo el tiempo del mundo, pero se le encogió la pierna.

El caso es que su crecimiento se nota en que, incluso lejos de su mejor nivel de confianza, nunca deja de intentarlo. Así nació el primer gol del encuentro. En unos 45 minutos donde apenas hubo más sobresaltos que un remate de Pepe Sánchez a las manos de Germán cuando tenía todo a favor tras el córner izquierdo de la meta del Dépor, en la esquina opuesta se gestó una nueva maravilla colectiva. Comas se sacó el balón de encima, pero todo lo demás desde ese momento es fútbol de muchos quilates. Mella recibió de espaldas y con un control orientado se sacó de encima a tres jugadores del Albacete antes de abrir a Mario. Y el madrileño hizo ilusionismo con Vallejo. Manipuló al excentral del Madrid para hacerlo creer que le iba a entregar el balón a Yeremay hasta hacerlo retrasar la línea 10 metros por detrás de sus compañeros. El campo gravitatorio del canario es por lo que todos están dispuestos a pagar millones. Y de pronto, dejó a Stoichkov solo delante del portero. No falló el pupilo de Hidalgo, que colocó el balón suave con la izquierda.

Hipotenso

Si el equipo blanquiazul ya estaba sereno, más de lo que nunca lo había estado en esta racha triunfal, el gol sirvió como otro trago de tila. El Dépor salió de vestuarios dispuesto a seguir mandando tras la reanudación y lo consiguió. Solo faltó amenazar más ante un equipo local que se desesperó persiguiendo sombras hasta que a Patiño y a José Ángel le empezaron a fallar las fuerzas.

A Hidalgo y a los suyos le quedaba entonces pasar la prueba de fuego. Una que ha solventado no sin problemas recientemente. La de defender del área. Lo hizo bien, a medias. Hubo susto justo antes del alivio. En el enésimo balón mal despejado terminó en penalti señalado por Marta Huerta. Hubo pocas dudas en el VAR. La supuesta infracción de José Ángel había sido un desmayo de Pacheco. El videoarbitraje volvió a cumplir.

Poco después llegó la sentencia. Eddahchouri, que apenas llevaba unos minutos en el campo pero sigue conservando la estrella, reservó todas las energías para correr una contra de Yeremay. Asistencia del canario, infalible el neerlandés para apagar la lluvia de balones al espacio aéreo de Germán que se esperaba en un descuento que acabó siendo plácido.