Albacete 0-2 Deportivo

Antonio Hidalgo: "Hemos sabido sufrir, algo que no pasó en el anterior partido"

El técnico feliz de que sus jugadores "crean en la idea"

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
29/11/2025 21:09
Antonio Hidalgo, en la sala de prensa del Carlos Belmonte
Antonio Hidalgo, en la sala de prensa del Carlos Belmonte
Fernando Fernández
El técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, analizó la victoria ante el Albacete (0-2)

Análisis del partido: Veníamos a un campo complicado, a medirnos a un equipo que llevaba dos victorias seguidas y dentro del contexto de dificultad de todos los campos de Segunda. Hay momentos en los que nos estresaban, ellos meten mucha gente en última línea. Pero estoy contento, gestionamos el balón mejor y hemos hecho un gran partido en líneas generales. Pero en esta categoría es complicado no ganar con sufrimiento. Hay que darle el valor de sumar de tres cada semana. 

Penalti: Lo pasas mal (cuando lo señalan) pero hasta que lo ha vuelto a ver (la colegiada). Lo ha revisado, hasta que no lo pita el penalti estás en un momento de duda.

Stoichkov, a punto de rematar en la jugada del gol ante el Albacete

Así fue: Albacete-Deportivo (0-2) Final

¿El Dépor está cómodo a la contra?: Desde el staff buscamos las situaciones que más interesan a más y defender con la mejor eficacia posible. Tenemos mucho talento, hemos hecho un buen partido a nivel general. Cuanto te pones por delante el rival pone todo, pero hemos sabido sufrir, algo que no supimos el otro día. Estoy contento por todos y por el trabajo de los jugadores. 

Explicación de los cambios en el once: 'Villi' (por Villares) se levantó con un cuadro (vírico), ha hecho todo lo posible por estar y tenías que decidir la energía. Luego está la situación de Stoichkov, ha jugado menos en esa posición, pero lo ha hecho en su carrera. Y sobre 'Zaka' teníamos que ver cuántos minutos de energía nos iba a dar (venía también de un cuadro vírico). Te vas contento cuando las cosas se dan bien.

Stoichkov, en el remate del gol que le marcó al Albacete

El Deportivo mete quinta en Albacete (0-2)

Posición en la tabla y racha: Es importantísimo, hay que darle valor a lo que hacemos. Hay que sumar unos puntos, da igual cuando los sumes. Lo importante es conseguir el objetivo y estamos dentro del objetivo que nos marcamos a principio de año. Contento por los chavales y porque están creyendo en la idea.

Sobre Patiño: Charlie ya sabemos que es un chico que tiene talento con el balón. Le ha dado pausa, al ponernos en campo contrario y cuando el balón le llega a él todo se limpia un poco más.  Yo sabía que en algún momento le iba a llegar (la oportunidad) y contento por él. 

