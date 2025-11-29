José Ángel pugna por un balón en el área FERNANDO FERNÁNDEZ

El técnico del Albacete, Alberto González, se quejó sobre la actuación del VAR en la victoria del Dépor ante su equipo en la jugada del penalti pitado en un primer momento de José Ángel sobre Pacheco y posteriormente rectificado tras revisión de la colegiada en la pantalla de videorbitraje. Asimismo reconoció errores propios durante el partido aunque matizó que el mayor presupuesto del Dépor también era un factor a tener en cuenta.

Polémica: "El penalti se puede pitar o no, pero si el árbitro lo pita… ¿porqué el VAR entra y otras veces no entra? El VAR es una desgracia para el fútbol. Nos está sacando a todos locos".

Sobre el partido: "Hicimos un partido correcto pero cometidos errores importantes, que nos han penalizado mucho. Les hemos dado la opción de salir a la contra con espacios y eso nos costó muy caro. Creo que pudimos adelantarnos en el marcador y, luego, poder empatar, pero nos faltó efectividad de cara a puerta".

Sobre el primer gol del Dépor: "El 0-1 me ha enfadado mucho. El Dépor ha llegado desde el córner a hacernos gol tras recorrerse todo el campo. Esa acción me duele sobremanera, porque lo hemos trabajado, hemos incidido en ello y sigue pasando".

El Uno x Uno del Dépor ante el Albacete: Crecimiento colectivo Más información

El Dépor, superioridad por presupuesto y fallos propios: "Ciertos errores como los que hemos cometido ante un equipo como el Dépor, pues te penalizan duramente como nos han penalizado. Hay que reconocer también que el presupuesto del rival de hoy era mucho mayor que el nuestro. Aún así, hemos fallado en lo clave porque el Dépor con espacios es letal y se los hemos dado".