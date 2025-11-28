Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Xoel López y los versos ya escritos del himno del Deportivo

El artista coruñés revela en una entrevista con El Ideal Gallego que tiene la "espinita" de escribir el himno del equipo blanquiazul

Esther Durán
28/11/2025 10:55
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Es una de las preguntas que el deportivismo formula desde hace años ¿Para cuándo un nuevo himno del Dépor? Los aficionados blanquiazules echan en falta una canción con pegada, la remodelación de unos versos que llevar por bandera como ya han hecho varios clubs del fútbol español recientemente. Y uno de ellos, un ilustre como Xoel López, se ofrece voluntario.

El artista coruñés ha mostrado en no pocas ocasiones su amor por los colores blanco y azul. Y su tema 'Lodo' ha llegado a convertirse en una de las canciones más representativas de los llamados años de barro deportivistas. En una entrevista publicada este viernes en El Ideal Gallego, ahora reconoce que le gustaría componer un himno con carácter oficial. "¿Queda alguna espinita? Diría que no... Bueno, sí, una espinita que tengo es hacer es el himno del Dépor, en algún momento, es una espinita que podría tener (sonríe). Es verdad que he escrito varias veces cosas en mi vida. Incluso me han llegado a decir que ‘Lodo’ podría ser una especie de himno ya hecho para el Dépor".

Xoel López, en la inauguración de la exposición por el aniversario de 'Atlántico' en 2022

Xoel López | "A ver si es verdad que del lodo crecen las flores más altas y el Dépor vuelve otra vez a donde pertenece"

Más información

A la espera de que llegue algún tipo de propuesta, el cantante herculino incluso reconoce que no partiría de cero. "No lo sé, es algo que habría que plantearse, si surgiera, de una forma ya más seria y ver cuál sería la mejor opción. Pero, desde luego, es un anhelo que tengo y algo que ha rondado mi cabeza, de lo que he escrito incluso versos, porque bueno, al final yo veo al Dépor todas las semanas y es parte de mi vida. Sería bastante natural para mí formar parte de la banda sonora de mi equipo".

Concierto de Xoel López en el Recorda Fest. FOTOS Quintana (8)
Opinión

Elevarte caer

En la entrevista, Xoel vuelve a dejar patente su deportivismo, a pesar de que a veces le sea difícil compaginar su vida profesional con su afición. "Si hay un año, de los últimos, que yo tengo la esperanza real de ascender, es este, la verdad. Lo veo todas las semanas, creo que no me he perdido un partido... bueno, cuando toco a la misma hora creo que es la única vez que no lo veo. Y aun así, intento no mirar wasaps y verlo después sin que nadie me diga el resultado. Es verdad que parece que es el año, ¿no? En fin, a ver si es verdad que del lodo crecen las flores más altas y vamos otra vez a donde pertenecemos, Yo quiero pensar que sí".

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Alberto González, en el banquillo del Albacete

Alberto González, técnico del Albacete: "Yo sí tengo ánimo un poco de ánimo de revancha con el Deportivo"
Xurxo Gómez
Eli Flores, máximo goleador del Montañeros, durante el partido de la pasada jornada contra la Gimnástica de Torrelavega

La Copa del Rey, un sueño ¿imposible? para el Montañeros
Santi Mendoza
Antía Pérez celebra un gol contra Colombia con Martita al fondo

España se mide a Canadá con la cabeza puesta en los cuartos
Raúl Ameneiro
Antou00f1ito

Media Segunda pregunta por Antoñito Cordero... pero el Deportivo va delante
Esther Durán