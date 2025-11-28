Xoel López y los versos ya escritos del himno del Deportivo

Es una de las preguntas que el deportivismo formula desde hace años ¿Para cuándo un nuevo himno del Dépor? Los aficionados blanquiazules echan en falta una canción con pegada, la remodelación de unos versos que llevar por bandera como ya han hecho varios clubs del fútbol español recientemente. Y uno de ellos, un ilustre como Xoel López, se ofrece voluntario.

El artista coruñés ha mostrado en no pocas ocasiones su amor por los colores blanco y azul. Y su tema 'Lodo' ha llegado a convertirse en una de las canciones más representativas de los llamados años de barro deportivistas. En una entrevista publicada este viernes en El Ideal Gallego, ahora reconoce que le gustaría componer un himno con carácter oficial. "¿Queda alguna espinita? Diría que no... Bueno, sí, una espinita que tengo es hacer es el himno del Dépor, en algún momento, es una espinita que podría tener (sonríe). Es verdad que he escrito varias veces cosas en mi vida. Incluso me han llegado a decir que ‘Lodo’ podría ser una especie de himno ya hecho para el Dépor".

A la espera de que llegue algún tipo de propuesta, el cantante herculino incluso reconoce que no partiría de cero. "No lo sé, es algo que habría que plantearse, si surgiera, de una forma ya más seria y ver cuál sería la mejor opción. Pero, desde luego, es un anhelo que tengo y algo que ha rondado mi cabeza, de lo que he escrito incluso versos, porque bueno, al final yo veo al Dépor todas las semanas y es parte de mi vida. Sería bastante natural para mí formar parte de la banda sonora de mi equipo".

En la entrevista, Xoel vuelve a dejar patente su deportivismo, a pesar de que a veces le sea difícil compaginar su vida profesional con su afición. "Si hay un año, de los últimos, que yo tengo la esperanza real de ascender, es este, la verdad. Lo veo todas las semanas, creo que no me he perdido un partido... bueno, cuando toco a la misma hora creo que es la única vez que no lo veo. Y aun así, intento no mirar wasaps y verlo después sin que nadie me diga el resultado. Es verdad que parece que es el año, ¿no? En fin, a ver si es verdad que del lodo crecen las flores más altas y vamos otra vez a donde pertenecemos, Yo quiero pensar que sí".