Ximo Navarro toca balón y ya ve la luz al final del túnel

El lateral publicó en redes sociales varias imágenes de su último entrenamiento

Jorge Lema
Jorge Lema
28/11/2025 14:41
Ximo Navarro, tocando balón sobre el césped de Abegondo
Ximo Navarro, tocando balón sobre el césped de Abegondo
RCD
Con la baja segura de Luismi Cruz y esperando a última hora por la evolución de Lucas Noubi ya desde Albacete, las buenas noticias para Antonio Hidalgo en clave de enfermería llegaron desde Abegondo. Ximo Navarro empieza a ver la luz al final del túnel y además de realizar trabajo sobre el césped, ha empezado ya a tocar balón. 

El lateral sufrió a principios de octubre una lesión muscular con afectación al tendón proximal de la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda. Los pronósticos entonces fueron que tendría que estar de baja varios meses, incluso sin descartar la posibilidad de tener que pasar por el quirófano. Pero la evolución del andaluz está siendo positiva y apunta a acortar todos los plazos previstos. No se le espera pronto volviendo a la competición, pero el hecho de que ya se ejercite con la pelota le da posibilidades de volver a principios de 2026

Bachmann y Escu

Además de Ximo, los otros dos jugadores que están actualmente en la enfermería desde hace semanas son Bachmann y Escudero. El portero también está en la recta final de su recuperación, pero para ver al zurdo habrá que esperar.

Habrá que ver cómo gestiona el técnico deportivista la rotación en un mes de diciembre que puede presentar hasta seis encuentros para el conjunto blanquiazul. De hecho, el de este sábado en el Belmonte es el primer encuentro de un carrusel que continuará el jueves en Sabadell (19.00 horas) y terminará en Riazor frente al Castellón el domingo 7 (18.30 horas).

