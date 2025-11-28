Nuevo ajuste ofensivo del Dépor en busca de la quinta seguida

David Mella conduce la pelota durante el Dépor-Ceuta de la pasada jornada Quintana

El Deportivo buscará este sábado en Albacete encadenar su quinta victoria consecutiva en Segunda División, con al menos un ajuste nuevo en ataque, con la baja de Luismi Cruz y el retorno de David Mella, y la incógnita de si Antonio Hidalgo mantendrá la titularidad de Mulattieri o recuperará al pichichi blanquiazul, Eddahchouri, para la punta de lanza.

El duelo en el Carlos Belmonte ofrecerá a la escuadra coruñesa conseguir un registro que no logra desde la temporada 2023-24, la última en Primera RFEF, cuando enlazó siete triunfos entre las jornadas 20 y 26 y cinco victorias entre las fechas 29 y 33, y que en el fútbol profesional se le resiste desde que en la campaña 2019-20 ganó siete choques consecutivos en Segunda División entre el último partido con Luis César en el banquillo y los seis primeros con Fernando Vázquez al frente.

Ahora, los blanquiazules están en disposición de sumar su quinta victoria seguida en la categoría de plata, con la necesidad de que Hidalgo dé una pequeña vuelta de tuerca más a un equipo que calcó en las dos primeras citas de la racha, frente al Zaragoza y la Cultural Leonesa, que modificó ligeramente ante el Córdoba y que tuvo que volver a tocar, por necesidad, frente al Ceuta.

El empate en Riazor frente al Valladolid (1-1), que alargó a cinco la racha de compromisos sin saborear el triunfo, llevó al técnico deportivista a introducir modificaciones en el once en busca de una reacción. Hidalgo sentó a Barcia en Zaragoza por primera vez en la temporada y alineó en su lugar a Comas como pareja de Loureiro en el eje de la defensa, e introdujo a Gragera en el doble pivote junto con Villares. De esta forma, el once en tierras mañas fue: Germán; Noubi, Comas, Loureiro, Quagliata; Villares, Gragera; Mella, Soriano, Yeremay; y Eddahchouri.

Los ajustes surtieron efecto y el Deportivo regresó a la senda del triunfo (0-2) con dos goles en la segunda parte. El primero, de Mario Soriano, después de que Yeremay le tocara la pelota de manera magistral en un saque de falta. El segundo, de Mella también con asistencia del ‘10’.

El buen resultado llevó al entrenador blanquiazul a repetir el mismo once seis días después, el pasado 8 de noviembre, en Riazor contra la Cultural Leonesa. El Dépor repitió victoria (3-0). En esa ocasión, la firma de los goles fue obra de Soriano y Eddahchouri, con un doblete que reforzó al neerlandés en el once, tras el debate abierto en la punta de lanza en las jornadas anteriores.

Los dos triunfos seguidos no impidieron a Hidalgo retocar el equipo ligeramente de cara a la cita siguiente, en el Nuevo Arcángel. Gragera se ejercitó al margen durante los días previos al choque en tierras andaluzas, debido a un esguince en un tobillo, y aunque sí viajó, el entrenador blanquiazul alineó a José Ángel junto a Villares en la medular, mientras que el asturiano jugó unos minutos en el tramo final del duelo. La otra modificación, esa sí que por decisión técnica, se produjo en el costado derecho, donde Hidalgo se decantó por Luismi Cruz y dejó a Mella como revulsivo para la segunda parte.

El extremo de Teo puso el broche al triunfo con el 1-3, después del gol de Quagliata, tras una magistral asistencia de Yeremay, y el penalti convertido a lo Panenka por el canario en una pena máxima cometida sobre Eddahchouri.

La pasada semana, frente al Ceuta, el estratega blanquiazul tuvo que ajustar la formación de nuevo, en busca de la cuarta victoria seguida, debido a un virus que afectó a Germán Parreño, Comas y Eddahchouri.

El portero fue el único que mantuvo su puesto en el once, mientras que el ‘9’ se cayó de la convocatoria a última hora y el central arrancó el enfrentamiento en el banquillo.

Hidalgo devolvió la titularidad a Barcia, que actuó en el eje de la zaga junto a Loureiro, mientras que en la punta del ataque actuó Mulattieri.

Unas molestias de Noubi en su hombro derecho tras una caída en una pugna con el jugador del Ceuta Kialy Koné obligaron al futbolista belga a pedir el cambio en el minuto 34 y el técnico reajustó el dibujo. Loureiro pasó al lateral derecho y Comas entró desde el banquillo para formar junto a Barcia en el centro de la retaguardia.

El Deportivo registró un nuevo éxito (2-1) gracias a las dianas de Yeremay y Stoichkov.

Nuevos retoques

El siguiente reto es el Albacete, donde Hidalgo no podrá contar con Luismi Cruz, debido a una lesión muscular en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha. La baja del andaluz propiciará el regreso de Mella al once, después de dos suplencias consecutivas.

Además, con Eddahchouri recuperado de su proceso viral, el técnico deberá decidir si devuelve la titularidad al neerlandés o mantiene a Mulattieri, que jugó de inicio contra el Ceuta.

Hasta ser baja por el virus, Zaka formó en el once inicial en los tres duelos anteriores. Además, es el pichichi del equipo con siete dianas. El italiano, por su parte, solo marcó en su debut y encadena 568 minutos sin ver portería, la segunda peor racha de su carrera.

En la zaga, tras su buena actuación del pasado domingo, Barcia y Comas podrían mantenerse en el once, en detrimento de Noubi.