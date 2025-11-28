Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Media Segunda pregunta por Antoñito Cordero... pero el Deportivo va delante

Desde Málaga apuntan que el club coruñés está cerca de llegar a un acuerdo para la cesión del jugador del Newcastle

Esther Durán
28/11/2025 10:08
Antou00f1ito
A sus 17 años, Antonio Cordero se ha convertido en el líder del ataque malaguista  | Málaga CF
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Más de un mes y varios partidos por delante, pero los tambores del mercado de invierno ya resuenan en el fútbol español. Y como viene siendo habitual en las últimas temporadas, el nombre del Deportivo apunta a ser uno de los más repetidos en diferentes operaciones. En la semana en la que Eddahchouri ha ganado protagonismo por los cantos de sirena que llegan desde Egipto, es turno ahora para una posible operación de entrada, la de Antoñito Cordero.

El jueves, Cope adelantaba el interés del Dépor en el canterano del Málaga. Este viernes, Radio Marca doble la apuesta apuntando que media Segunda División está detrás de los pasos del atacante, pero que el club blanquiazul lleva ahora mismo la delantera, señalando incluso la posibilidad de que haya un acuerdo cercano.

El Newcastle hace oficial el fichaje de la perla del Málaga a coste cero

Más información

Antoñito dejó La Rosaleda el pasado verano ante la mareante propuesta del Newcastle, que aprovechó la finalización de su contrato con el Málaga para firmarlo libre por cinco años. El conjunto inglés lo vio como una apuesta de futuro y lo cedió de forma inmediata al KVC Westerlo de Bélgica, donde apenas ha participado en esta primera vuelta.

En busca de minutos

Es esta situación la que ha llevado al joven y a su entorno a buscar un cambio de aires en el mercado de invierno, con el objetivo claro de volver a pisar terreno conocido regresando al fútbol español. Según apunta su entorno, Antoñito no quiere experimentos y ha rechazado ofertas de diferentes clubs europeos, también de equipos nacionales de Primera División, porque su intención es volver a jugar en Segunda y tener minutos para recuperar su mejor versión.

Los que no pudieron ser como Yeremay

Más información

Más allá de la posibilidad de regresar al Málaga, equipo con el que no ha habido contactos, el Deportivo aparece en el horizonte como un escenario en el que poder brillar. Por supuesto, no será una opción sencilla, ya que el futbolista tiene una ficha alta como todos los jugadores que llegan a la Premier en los últimos años.

En el club blanquiazul reconocen estar cómodos con su actual plantilla y el planteamiento de cara a la ventana de enero era reforzar el lateral derecho con urgencia, pero sin tener previsión de más movimientos... salvo que apareciera una oportunidad de mercado. Y Antoñito Cordero encajaría en ese perfil para poder complementar esa segunda línea de ataque junto a los Yeremay, Mario Soriano, Mella y Luismi Cruz. 

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Alberto González, en el banquillo del Albacete

Alberto González, técnico del Albacete: "Yo sí tengo ánimo un poco de ánimo de revancha con el Deportivo"
Xurxo Gómez
Eli Flores, máximo goleador del Montañeros, durante el partido de la pasada jornada contra la Gimnástica de Torrelavega

La Copa del Rey, un sueño ¿imposible? para el Montañeros
Santi Mendoza
Antía Pérez celebra un gol contra Colombia con Martita al fondo

España se mide a Canadá con la cabeza puesta en los cuartos
Raúl Ameneiro
El ideal gallego

Xoel López y los versos ya escritos del himno del Deportivo
Esther Durán