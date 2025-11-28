Media Segunda pregunta por Antoñito Cordero... pero el Deportivo va delante

A sus 17 años, Antonio Cordero se ha convertido en el líder del ataque malaguista | Málaga CF

Más de un mes y varios partidos por delante, pero los tambores del mercado de invierno ya resuenan en el fútbol español. Y como viene siendo habitual en las últimas temporadas, el nombre del Deportivo apunta a ser uno de los más repetidos en diferentes operaciones. En la semana en la que Eddahchouri ha ganado protagonismo por los cantos de sirena que llegan desde Egipto, es turno ahora para una posible operación de entrada, la de Antoñito Cordero.

El jueves, Cope adelantaba el interés del Dépor en el canterano del Málaga. Este viernes, Radio Marca doble la apuesta apuntando que media Segunda División está detrás de los pasos del atacante, pero que el club blanquiazul lleva ahora mismo la delantera, señalando incluso la posibilidad de que haya un acuerdo cercano.

Antoñito dejó La Rosaleda el pasado verano ante la mareante propuesta del Newcastle, que aprovechó la finalización de su contrato con el Málaga para firmarlo libre por cinco años. El conjunto inglés lo vio como una apuesta de futuro y lo cedió de forma inmediata al KVC Westerlo de Bélgica, donde apenas ha participado en esta primera vuelta.

En busca de minutos

Es esta situación la que ha llevado al joven y a su entorno a buscar un cambio de aires en el mercado de invierno, con el objetivo claro de volver a pisar terreno conocido regresando al fútbol español. Según apunta su entorno, Antoñito no quiere experimentos y ha rechazado ofertas de diferentes clubs europeos, también de equipos nacionales de Primera División, porque su intención es volver a jugar en Segunda y tener minutos para recuperar su mejor versión.

Más allá de la posibilidad de regresar al Málaga, equipo con el que no ha habido contactos, el Deportivo aparece en el horizonte como un escenario en el que poder brillar. Por supuesto, no será una opción sencilla, ya que el futbolista tiene una ficha alta como todos los jugadores que llegan a la Premier en los últimos años.

En el club blanquiazul reconocen estar cómodos con su actual plantilla y el planteamiento de cara a la ventana de enero era reforzar el lateral derecho con urgencia, pero sin tener previsión de más movimientos... salvo que apareciera una oportunidad de mercado. Y Antoñito Cordero encajaría en ese perfil para poder complementar esa segunda línea de ataque junto a los Yeremay, Mario Soriano, Mella y Luismi Cruz.