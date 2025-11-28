Hidalgo, junto a su segundo, Ignasi Salafranca, durante el partido ante el Ceuta en Riazor Quintana

El técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, repasó en sala de prensa la actualidad del equipo con respecto a la enfermería, la situación en la tabla o lo que espera del Albacete y del encuentro en el Carlos Belmonte.

Situación física. “Noubi, por suerte, parece que no va a ser tanto como creíamos (en relación a sus molestias en el hombro derecho). Ya está haciendo trabajo aparte, se sintió bastante bien, veremos cómo evoluciona. Si no nota ninguna molestia, entrenará con normalidad y quizá podamos contar con él. Luismi tiene una pequeña lesión que no es grave, pero antes de que acabe el año podremos contar con él. Y el resto, esperando evolución. Lo de Luismi se le puede decir micro (en relación a la microrrotura), no sé si más grande o más pequeña, pero lo que nos dicen los médicos es que no es grande y estaremos pendientes de evolución”.

Situación anímica. “Sabemos la dificultad que tiene, tenemos que poner muy en valor lo que estamos haciendo. En este tramo de Liga estamos haciendo muchas cosas bien. Tenemos margen de mejora para seguir evolucionando, como todos los equipos. Las victorias dan confianza para poder trabajar con tranquilidad. Cualquiera puede ganar a cualquiera. El objetivo principal era estar peleando por esos seis primeros y en eso es en lo que nos debemos centrar. Le damos mucho valor a los rivales. Se puede pensar que es más sencillo de lo que es, pero tienes que estar atento y tener esa dosis grandes de humildad”.

¿No se valora? “Es una situación que cuando trabajas, es importante poner en valor lo que se hace por la dificultad de la categoría. Hay que seguir insistiendo, mejorando a partir de ahí seguir creciendo. Veo a la gente contenta y al entorno. A la afición entusiasmada y lo mejor que podemos hacer es darles trabajo y compromiso”.

Líderes. “Ahora es anecdótico. Hay que ir posicionándose para el playoff y a partir de ahí ir trabajando cada día".

Albacete. “Son situaciones que todos los partidos vayan a ser muy igualados. Llevan tiempo trabajando con Alberto (González) y cuentan con mecanismos muy trabajados. A partir de ahí tendremos que ir viendo dónde nos interesan más nuestras ventajas. Ponen mucha gente en última línea, laterales profundos y tendremos que estar atentos a esas situaciones. Somos dos equipos que nos conocemos bien y va a ser un partido igualado. Sabemos que tendremos que pelear, sufrir y ser sólidos, como venimos siendo últimamente.

Calidad. “Creemos que Agus (Medina) no va a llegar. Lo tuve de compañero en Sabadell y marca la diferencia. Les da polivalencia tremenda. Con Alberto son un equipo muy ofensivo. Depende del perfil puedes esperar una cosa u otra. Tienes que estar atento a esas situaciones con Morcillo. A veces extremos y otras veces jugadores por dentro”.

Encuentro similar al del Córdoba. “Son equipos diferentes, con patrones de juego distintos. En última línea meten mucha gente, por momentos estresan, pero son equipos totalmente distintos”.

Polémicas arbitrales. “Es un salseo que le gusta más a los de fuera que otra cosa. Son situaciones que ellos dicen desde su punto de vista, yo ahí no puedo entrar. El arbitraje no es fácil. Algunas situaciones pueden beneficiar, otras no… Pero en el Ceuta-Almería, ellos sabrán. El miércoles estuvo todo mucho más igualado, pero al final el Ceuta te pone siempre en mucho estrés, está bien trabajado y sobre todo en su campo está sacando grandes resultados”.

Luismi y Mella. "Tiene características diferentes. Hay que ajustar. David es de estar más abierto y al espacio, Luis es más de ir al pie y de esas relaciones con su lateral, que las pueden ir haciendo. Vamos a trabajar".

Mulattieri y su falta de gol en las últimas jornadas. "Es complicado. Los delanteros viven del gol y a nuestros delanteros les demandamos muchas más cosas. Pero también es cierto que tiene también competencia entre ellos. Eso hace que vayan creciendo. Al final tienes que saber convivir con eso. ‘Mula’ nos está dando un trabajo muy bueno pero él es delantero y quiere hacer goles”.