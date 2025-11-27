Más de 400 niñas y niños llenan de cariño a Bebeto en A Coruña: "Seguramente ganaste la Copa con el Dépor por lo civil o por lo criminal”

Bebeto, entrando en el acto Patricia G. Fraga

No lo vivieron, no le vieron jugar y de hecho, ni habían nacido cuando se marchó del Deportivo. Pero entienden algo importante: lo que significó para el Deportivo y para A Coruña. Tras presentar su biografía este miércoles en el Área 1906 junto a Alexandre Centeno e Inés Rey, la primera parada de la mañana del jueves para Bebeto fue el Centro Ágora. Allí, le esperaban 400 niñas y niños con camisetas del Dépor, e incluso alguna de Brasil, a los que se les hizo muy largo el tiempo de espera hasta que apareció la leyenda deportivista. Para hacerlo más ameno, entonaron varias veces cánticos como “Bebeto, Bebeto” o “Dépor, Dépor”, alzando sus bufandas y banderas del equipo blanquiazul.

Cuando entró por la puerta, los gritos y chillidos podrían haber roto algún cristal del anfiteatro y superar la cifra de decibelios máxima permitida en cualquier recinto. Pero no era para menos. Delante de sus ojos tenían a ese futbolista del que tanto les habían hablado sus padres y sus abuelos. Ese jugador que había marcado una época en la vida de sus progenitores, de la misma forma que ahora lo hacen para ellos Yeremay o Mella, visibles en la parte trasera de muchas de las camisetas que escogieron esta mañana con ilusión para acudir a la cita. En lo más alto de la sala, unos niños sujetaban una pancarta donde se podía leer: 'Bebeto, sempre ficaras no nosso coraçao'.

Un mensaje claro

Tras un video de presentación donde pudieron disfrutar de los goles y momentos más destacados de la carrera del exdelantero, Bebeto tenía claro el mensaje que quería dejarles claro: “Lo más importante es la humildad, el trabajo y el amor al prójimo”. El brasileño comenzó hablando de la importancia de los estudios y de formarse, pero sin dejar de lado los sueños. “¿Estáis estudiando todos?”, preguntó, a lo que, aunque la mayoría respondió de forma afirmativa, sí se escuchó algún que otro “no” acompañado de una risa tímida. “Los estudios son fundamentales. Seguro que da para hacer las dos cosas, jugar al fútbol y estudiar. El deporte cambia la vida, cambió mi vida y la de mi familia, y los estudios sin duda son fundamentales para esto”, afirmó.

Justo en ese momento, desvelaron que a la salida les regalarían a todos la biografía del exjugador titulada ‘Bebeto, el hombre que acunó el gol’, y que, además, iban a poder sacarse fotos con él. Si los gritos de la llegada parecían insuperables, es más que probable que alguno o alguna se levante afónico mañana tras recibir esta noticia.

Bebeto, durante el acto Patricia G. Fraga

Bebeto continuó hablando de su trayectoria futbolística y desveló que el momento con el que se queda de su paso por el Deportivo fue haberle ganado al Real Madrid en la Copa del Rey. “Ganar al Madrid y al Barcelona era lo más para mí”, afirmó, justo antes de pasar a hablar de Arsenio Iglesias: “No nos podemos olvidar nunca del mister, era un padre”, comenzó, y el salón rompió en aplausos. “Estuvo muy presente en nuestra vida, en la del SuperDépor. Hablas con cualquier jugador de aquella época y todos van a hablar de Arsenio. Era un padre, siempre iba a cada habitación a preguntar cómo estábamos, nos marcó mucho. Si no tuviera a Arsenio y a mis compañeros al lado. todo hubiera sido difícil”, terminó.

Las preguntas de los más pequeños

El evento estaba llegando a su fin y en ese momento fue cuando les tocó preguntar a los más pequeños de la sala. Comenzó Alejandro ante la atenta mirada de todos sus compañeros: “Seguramente te fue difícil irte de tu país y venir aquí y empezar a jugar en el Dépor. Pero yo creo que fue bastante emocionante levantar una copa con tu familia, amigos y compañeros. Como se dice en este país, seguramente lo hiciste por lo civil o por lo criminal”. El comentario hizo reír a Bebeto, que explicó lo que significó para él: “La Copa del Rey marcó mucho. Empezó la historia del Dépor, nuestra conquista. Quedaban 15 minutos para acabar el partido en Riazor, empezó a llover granizo. Tuvimos que salir rápido del campo y ponernos las manos en la cabeza. Una piedra de hielo chocó en mi mano y me hizo mucho daño. El final se jugó otro día y quedaban cinco minutos para acabar el partido e hicimos el gol de la victoria. Alfredo de cabeza. Fue muy importante y ahí empezó”.

A continuación, al brasileño le tocó explicar cómo empezó su afición por el fútbol, a lo que respondió que fue con siete u ocho años, y acto seguido, Claudia cogió el micrófono para averiguar quién le inspiró. “Mis ídolos siempre fueron Zico y Roberto Dinamita”, afirmó. Justo en ese momento, un niño llamado Álex, luciendo la 'canarinha' que sacó el Deportivo en la temporada 23-24, se animó y dijo: “¿Puedo hacer una pregunta en portugués? Si no os importa, claro”. Y comenzó a hablar un perfecto portugués que abrió la boca de los compañeros que le rodeaban. Álex quiso saber cómo se siente jugar con grandes jugadores, como por ejemplo, con los que compartió minutos en la selección. “Tenía el sueño de jugar con mi país y ganar una Copa del Mundo. El Mundial es lo máximo, por eso fue importante”, respondió.

Para terminar, Martín, enfundado en la camiseta con la bandera gallega, demostró que fue con los deberes hechos a una cita tan importante: “Quería decirte, Bebeto, que estuve escuchando a Lendoiro y que te fichó porque fue a Brasil y habló con tu mujer, y le dio un colgante y le habló cosas buenas de A Coruña. ¿Tú como viviste eso?”. “Vivo en un chalet en Brasil y Lendoiro se quedaba todos los días con el coche aparcado en mi casa. Salía y estaba allí, volvía y estaba allí. Entró en mi casa y empezamos a hablar. Yo tenía una propuesta del Borussia Dortmund, un precontrato prácticamente. El Dépor estaba peleando por no bajar a Segunda División. Hablé con él y le dije que si lograba mantenerse en Primera, me iba. Y gracias a Dios, el Dépor se mantuvo en Primera División”, explicó.

Una vez realizada una pregunta por colegio, el presentador decidió bajar hasta donde estaba sentada Denise, mujer de Bebeto, y pedirle que ella también preguntara algo a su marido, sin saber que iba a crear el mejor cierre posible para el acto. “¿Te gustaría volver a vivir en A Coruña?”, le soltó su mujer, a lo que el brasileño respondió: “Claro que sí”. Ya para finalizar, el exdelantero se hizo fotos con todos los niños y niñas allí presentes, firmó camisetas, bufandas, banderas, dibujos e incluso botas, y se marchó con el corazón lleno de cariño de esos pequeños y pequeñas que sueñan con poder disfrutar con el Deportivo de algo similar a lo que vivieron sus padres gracias, en gran parte, a la magia del brasileño.