Luismi Cruz es baja para el Belmonte, pero volverá antes Navidad

Luismi Cruz se dirige a lanzar un saque de esquina durante el Málaga-Dépor en La Rosaleda (3-0) Fernando Fernández

Luismi Cruz volverá a jugar antes de Navidad. A pesar de que el futbolista andaluz se retiró lesionado del partido contra el Ceuta con un problema en el complejo isquiotibial de su pierna derecha, las pruebas a las que ha sido sometido no revelan un problema grave.

En todo caso, la dolencia impedirá al exfutbolista del Tenerife estar presente en el duelo de este fin de semana (sábado, 18.30 horas) en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Tras esta ausencia, la evolución de sus molestias marcará su disponibilidad para Antonio Hidalgo.

Cabe recordar que el Dépor afronta, tras el duelo de la decimosexta jornada en tierras manchegas, un calendario plagado de partidos en diciembre. Arrancará el mes con la segunda ronda de Copa del Rey en Sabadell (jueves 4 de diciembre, 21.00 horas) para después recibir al Castellón (domingo 7, 18.30 horas) y a la Real B (domingo 14, 14.00 horas) de manera consecutiva. De superar el partido en la Nova Creu Alta, jugaría el 16 o 17 de diciembre los dieciseisavos de final coperos, para terminar el año 2025 en Andorra (sábado 20, 14.00 horas).

A alguno de estos partidos podría llegar Luismi Cruz, que hasta ahora a disputado todos los encuentros de liga y Copa con el Deportivo, bien sea como titular o entrando desde el banquillo.

Prueba para Noubi

Si Luismi Cruz está descartado para Albacete, no sucede lo mismo con Lucas Noubi. El defensor belga se probará en el entrenamiento de este jueves con el equipo y serán sus apreciaciones las que dictaminen si el futbolista puede estar a disposición de Antonio Hidalgo.

Noubi pidió el cambio durante la primera parte del Deportivo-Ceuta por un golpe en una caída que le afectó al hombro derecho, aunque las pruebas médicas también descartaron una lesión grave.