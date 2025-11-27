La Navidad empieza este viernes en María Pita con Bebeto

Bebeto en la firma de libros en el centro comercial Cuatro Caminos Germán Barreiros

A Coruña iniciará de forma oficial la Navidad en la tarde de este viernes. Y qué mejor manera para dar comienzo a dicha época del año que con uno de los invitados más especiales que podría haber: Bebeto.

El exdelantero del Deportivo será el encargado de encender las luces de Navidad desde la plaza de María Pita. Lo hará a partir de las 19.00 horas, acompañado de la alcaldesa Inés Rey. El astro brasileño se dirigirá a todos aquellos que en su día vibraron con su fútbol y cerrará así la tercera jornada de actos que ha protagonizado desde su llegada a la ciudad herculina.

Ayer presentó su biografía en el Área 1906 de Riazor; hoy visitó el Centro Ágora, donde se dio un auténtico baño de masas con más de 400 niños y niñas por la mañana y, por la tarde, estuvo firmando su libro; mañana estará en María Pita.

Más de 400 niñas y niños llenan de cariño a Bebeto en A Coruña: "Seguramente ganaste la Copa con el Dépor por lo civil o por lo criminal” Más información

La expectación habitual que genera el encendido del alumbrado navideño entre los coruñeses, unida a la presencia de Bebeto, hacen presagiar que la zona de la plaza de María Pita y sus aledaños, como La Marina o la calle Real, se llenarán de personas mañana.

En la presentación del evento a finales de octubre, en la que se anunció la presencia del ídolo deportivista, Inés Rey reconoció la honra que supone su presencia: “Es un honor para nosotros que una persona tan querida por todos los coruñeses y coruñesas haya aceptado inaugurar una de las épocas más especiales del año”. El acto estará precedido además por una actuación, un concurso de dibujos y un sorteo entre los escolares participantes que tendrá como premio compartir con Bebeto el momento del encendido de luces.

Todo sucederá en el mismo escenario en el que el exjugador pudo celebrar la Copa del Rey del 95, pero entonces, por motivos personales, se fue a Brasil sin pasar por allí.