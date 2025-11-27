El trabajo invisible de Germán con su dique de contención

Miguel Loureiro, Germán Parreño y Diego Villares, ante el Almería Javier Alborés

El Deportivo es uno de los equipos de Segunda a los que más le rematan. Al mismo tiempo, es también uno de los menos goleados. Germán Parreño, parte fundamental en esta situación, habla de su buen momento bajo palos, pero también del trabajo invisible que realiza con sus compañeros para que los balones que le lleguen sean "lo más sucios posibles".

Nivel individual. “Bien, estoy bien. Disfrutando y contento de poder ayudar al equipo y poder hacerlo en el campo. Contento, ayudando en todo lo que puedo como hago siempre”.

Menos agobio de lo que parece. “Yo como portero muchas veces sí. Al final es mi vida. Cuando el balón está cerca, creo que se percibe algo más que cuando está en la portería contraria. No sé si llamarlo sufrimiento, pero es normal. Como luego seguro que los que tienen alma de defensor estarán más tranquilos en situaciones más límite. Es importante saber vivir en momentos difíciles y tener templanza para decidir bien, minimizar los riesgos que pueda haber”.

Peligrosidad de los remates. “Es algo que me gusta trabajar y estamos trabajando. Se trabaja durante la semana, todo el año. Ser conscientes de que te van a chutar. Tener trabajado eso, saber que el defensor va a tapar un sitio, otro, y yo saber qué estoy tapando o qué no, o se va a cambiar de perfil. Es algo que se trabaja. Además tengo delante una defensa espectacular. Mire a donde mire tengo un nivel espectacular. Es normal que lo que llegue sea sucio, es la intención: que disparen cuantas menos veces mejor, y las veces que finalicen sea lo más sucio posible. Es un trabajo que se viene haciendo y se hace muy bien y hay que reforzarlo”.

Riazor vuelve a infundir respeto Más información

Buena racha. “Nos esperamos otro partido difícil, campo complicado ante un rival que genera bastante. Es peligroso y será otra piedra difícil, pero la preparamos y tenemos ganas de que llegue”.

Lucas Noubi. “La evolución, por lo que he visto, bien. He hablado con él esta mañana y tenía buenas sensaciones. Va a probar y a ver qué tal. Pero las sensaciones son buenas”.

Luismi Cruz. “Es importante también, claro. Las pruebas no sé si han reflejado que tiene una pequeña lesión, veremos el tiempo que se recupera, pero no creo que sea mucho”.

Virus. “Lo pillé el domingo a la noche. Nos cogió un virus de sopetón a unos cuantos, pero ya recuperados, fuertes y con ganas de este partido”.

Cinco victorias. “Creo que son rachas de los equipos que se centran en cada entreno, en cada partido. Cuando estábamos en Primera RFEF, afrontar cada partido como si fuera una final, sin pensar en el anterior y el posterior, era lo que nos daba más. Estamos centrados en eso. Las rachas son bienvenidas, pero estamos centrados en Albacete al 100%”.

Paralelismos. “Tiene similitudes y diferencias. Estamos trabajando muy fuerte y centrándonos en el día a día. La similitud que veo es que estamos fijos en el trabajo, centrados en el trabajo y creyendo mucho en lo que hacemos”.

El Almería pierde en Ceuta (3-2) y el Dépor ya es líder sin asterisco Más información

Colchón con el playoff. “Creo que aún queda bastante. Puede pasar de todo. Es una competición larga, difícil. El que se centre más en su trabajo, en el día a día y sin hacer cábalas, es el que más rédito sacará a su trabajo”.

Agobio. “Naturalidad y normalidad en la categoría. Ves cualquier partido y nadie, si se quiere llevar los puntos o sacar algo, lo hace sin sufrir. Tenemos que estar cómodos en la adversidad, en el sufrimiento de esos momentos. Es lo que estamos haciendo, lo trabajamos con…”.

Albacete. “Un partido competido, difícil, sabiendo que ellos generan mucho. Espero un partido difícil. Me lo espero similar al inicio del año pasado, que fue complicado. Analizamos todo, trabajamos todo lo posible, pero sabiendo que será un partido complicado y nos pondrán las cosas difíciles”.

Contrato. “Mi situación, yo estoy muy metido en el día a día. Esas cosas… sentía antes y siento que confían en mí y estoy tranquilo. Esas cosas, estoy tan concentrado en analizar al Albacete que mi cabeza no va más allá”.