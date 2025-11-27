El instinto de Yeremay alcanza las 20 víctimas

Yeremay, jugador del Deportivo, celebra un gol en Riazor Quintana

Yeremay se cobró el pasado fin de semana su víctima número 20. El Ceuta es el vigésimo equipo distinto que sufre un gol del canario con la camiseta del primer equipo del Deportivo. A pesar de que el tanto llegó con cierta ayuda, tras el desvío de la cabeza del central Carlos Hernández que despistó al portero Guillermo Vallejo, el ‘10’ continúa sumando damnificados a su currículum con una regularidad admirable desde que se adueñó del rol de titular en el conjunto blanquiazul.

Y alcanzó la veintena justo en la semana previa a la visita a su rival predilecto, el equipo al que más veces ha castigado, el Albacete. El cuadro manchego ha encajado cuatro goles suyos, repartidos en dos dobletes en los enfrentamientos de la campaña pasada: el 2-5 en el Carlos Belmonte y el 5-1 en Riazor. Es su presa favorita, ya que solamente hay otros cinco conjuntos a los que perforó la portería en más de una ocasión: Castellón (3), Rayo Majadahonda (2), Racing de Ferrol (2), Cartagena (2) y Almería (2).

De hecho, en el estadio Carlos Belmonte, donde jugará este sábado a las 18.30 horas, firmó uno de sus partidos más disfrutones. Alberto Quiles, exdeportivista, adelantó al Albacete en aquel choque de la primera vuelta de la pasada temporada con un gol a la salida de un lanzamiento de esquina. Pero Mella equilibró pronto el marcador y Yeremay abrió brecha con dos zarpazos. El primero, tras un robo en la salida del Alba. Barbero le cedió la pelota y el extremo, de primeras y con un disparo raso, batió a Cristian Rivero. El segundo llegó ya en la reanudación, en una acción de pillo. Se anticipó al central Ros, lo dejó con el molde, ganó la carrera a Jon García y definió por arriba en el mano a mano.

En la segunda vuelta, el Dépor y Yeremay volvieron a empacharse ante el Albacete (5-1). El canario, con un doblete y una asistencia, lideró a un Deportivo que certificó aquel día la permanencia matemática en Segunda División en la 2024-25. Abrió el marcador con un recital comprimido en una única jugada: cambio de ritmo, desborde, conducción, un caño, frenazo, recorte y un zurdazo a la escuadra desde la frontal. Uno de los mejores goles de su carrera, y eso es mucho decir. Minutos después, tras el empate manchego, volvió a adelantar al Dépor desde el punto de penalti.

El primero, su favorito

Así ha construido Yeremay esa predilección frente al Albacete, uno de los 20 equipos que ha golpeado desde que debutó marcando con el primer equipo del Dépor en un partido de Copa del Rey que también quedó grabado por uno de sus tantos más icónicos. Una diana que sigue siendo su favorita, como admitió tras marcar otro golazo recientemente en Riazor frente al Almería: “Fue un buen gol, pero me sigo quedando con el de Murcia”.

Aquel tanto llegó ante el UCAM Murcia, en la primera ronda copera de la 2021-22. El canterano recibió la pelota en la línea divisoria, pegado a la banda izquierda, y todo lo que vino después fue pura magia. “Ahí está Yeremay, pasó, encaró, se mandó, va a pisar el área Yeremay, entre tres, para acá, para allá… ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, pibe!”. Así relató el gol el narrador argentino Matías Palacios después de ver cómo el extremo superaba a un defensor, aceleraba, soltaba una bicicleta y una finta para hacerse hueco entre tres adversarios y definía con un disparo cruzado desde dentro del área. Fantasía, aunque sin demasiada sorpresa para Borja Jiménez, entrenador del Dépor por aquel entonces, que apuntó lo siguiente tras el partido: “Lo que ha hecho no nos sorprende. Tiene la capacidad de hacerlo varias veces durante la semana. Es un chico muy joven, que estamos educando en lo que es ser profesional”.

El actual técnico del Sporting de Gijón tenía razón. Lo iba a volver a hacer. No siempre de forma tan espectacular, pero sí ante otros 19 rivales. En aquella 2021-22 cerró el año con ese único y brillante gol. En la 2022-23 añadió tres víctimas más a su currículum: Cultural Leonesa, con una volea con la derecha; Algeciras, con una definición de mucha clase con una pisadita ante el portero; y Castellón, en la semifinal del playoff de ascenso a pase de Lucas Pérez.

En la 2023-24, la temporada del ascenso a Segunda, repitió cifra y escogió a tres nuevos destinatarios para sus goles. Marcó en las victorias contra Fuenlabrada (4-1), Rayo Majadahonda (0-1) y Teruel (1-3). Especialmente recordado es su encuentro en El Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda. Sin Lucas ni Mella, el canario se echó el equipo a la espalda y firmó su primer doblete como blanquiazul de una forma épica: penalti a lo Panenka en el 0-1 y una acción maradoniana, ayudada por una pared con Barbero, en el 0-2.

La campaña pasada, la 2024-25, la de su estreno en el fútbol profesional, fue también la de su confirmación como serial killer, ya que se cobró ocho nuevas víctimas: Racing de Ferrol, Albacete, Racing de Santander, Cartagena, Málaga, Almería, Mirandés y Granada. Al Albacete le hizo cuatro tantos en dos partidos y marcó en las dos vueltas al Racing de Ferrol y al Castellón, que en el caso del conjunto orellut ya estaba en su lista desde la temporada 2022-23. Además de los dobletes al Albacete, también le marcó dos tantos en un partido al Cartagena en un 1-5 en Cartagonova.

Y en esta 2025-26 ya acumula cinco equipos inéditos en su colección de víctimas. Leganés, Eibar, Valladolid y Córdoba cayeron desde el punto de penalti, mientras que el Ceuta se unió la pasada jornada en una acción a balón parado con un toque de fortuna tras un centro chut del ‘10’. El Almería, al que ya había castigado la temporada anterior, recibió además el que por ahora es su golazo del curso, con un recorte en el vértice del área y un misil a la escuadra, con toque al larguero y al palo antes de besar la red.

Presas predilectas

Y no solo su siguiente partido es contra el Albacete, su rival preferido; también el posterior será en Riazor contra el Castellón, el equipo al que ha marcado en más encuentros diferentes (3), uno en la 2022-23 y dos en el curso pasado. Es decir, cuenta con dos semanas para alimentar su sed de gol y para intentar coger carrerilla en esta temporada.

Porque de los 21 rivales del Dépor en Segunda, Yeremay ya ha vacunado a quince. Le quedan ocho por tachar en su libreta: Las Palmas, Burgos, Cádiz, Sporting, Huesca, Andorra, Real Sociedad B y Zaragoza. Contra varios de estos equipos todavía le quedan las dos oportunidades de los partidos de ambas vueltas del campeonato. Ya lleva 20 víctimas en total. ¿Con cuántas acabará Yeremay la temporada 2025-26?