El bloqueo de Mulattieri: el italiano atraviesa la segunda sequía más larga de su carrera

Samuele Mulattieri no es muy dado a la sonrisa. Estos días incluso menos. El delantero italiano volvió a terminar un partido sin marcar y su gesto al abandonar el césped ante el Ceuta dejó claro que la racha empieza a pesar. Ya acumula 568 minutos sin ver puerta en Liga. Es la segunda sequía más prolongada de su carrera en una misma temporada. Solo vivió una peor en el Crotone en 2021-22, cuando atravesó 1.372 minutos seguidos sin celebrar un gol. Aquello se alargó desde octubre hasta el final de la Liga. No fue una etapa sencilla y tampoco lo es esta.

Regresó al once el pasado fin de semana por una circunstancia ajena a él. Zakaria Eddahchouri se quedó fuera por un proceso vírico y Mulattieri recuperó la titularidad. Pero lo hizo en un momento delicado, ya que Zaka lleva siete goles y se está llevando todos los focos, incluido el interés de Al-Ahly egipcio.

En cambio, el italiano solo ha marcado uno en todo el campeonato y, paradójicamente, ese gol fue la promesa de lo que podía ser y, de momento, no está siendo. Vio puerta en su debut tras entrar al campo en el descanso en el partido de la tercera jornada en Butarque. Apenas necesitó tiempo para hacerse un hueco en el área y aprovechar un centro de Mella para lograr el 2–1, el inicio de la reacción blanquiazul. Parecía el preludio de una racha larga. A partir de ahí, sin embargo, no volvió a marcar.

A pesar de ello, dejó actuaciones brillantes. En sus primeros partidos como blanquiazul, antes de que las molestias en el aductor cortasen su continuidad, tuvo partidos de enorme nivel. El duelo ante el Huesca en Riazor fue quizá el mejor ejemplo. No marcó, pero jugó con tanta claridad, precisión y sentido que la grada entendió que había llegado al Dépor un futbolista distinto, con un dominio técnico por encima de sus predecesores en el puesto. Sus movimientos, su capacidad para recibir entre líneas y su relación con la pelota lo presentaron como un delantero capaz de mejorar las jugadas.

Ese es el gran dilema que ahora rodea a Mulattieri. El Dépor necesita lo que ya le da, porque es un delantero que hace jugar al equipo. Pero necesita también lo que no está dando: el gol. Y en ese espacio, Mulattieri está vacío desde hace casi dos meses. La gran ocasión errada en el reciente partido en Riazor ante el Ceuta, repelida por el portero Guillermo Vallejo tras un cabezazo a bocajarro centrado, añade otra piedra a su pesada mochila.

Con Zaka de nuevo sano, el puesto está caro. Con los dos disponibles, Antonio Hidalgo decide. El técnico lo hará ahora sabiendo que Mulattieri ya encadena diez partidos sin marcar desde el estreno en Butarque. Y sabiendo también que, en su carrera, no es habitual que encadene rachas tan largas.

Apagón en el Crotone

Su mayor travesía sin gol en una temporada liguera se produjo cuando militaba en el Crotone en la 2021-22. Aquella campaña marcó seis goles en la Serie B (segunda división italiana), pero pasó 1.372 minutos sin marcar, la peor racha de su carrera. Todo comenzó en la octava jornada, en un partido en casa ante el Pisa. Marcó en el minuto 2 y ya no volvió a hacerlo hasta final de curso. Se apagó en el área y su equipo se hundió hasta el punto de perder la categoría.

Mulattieri llegó en verano cedido al Deportivo por parte del Sassuolo, donde protagonizó dos temporadas dispares, aunque en ninguna con una sequía tan larga en Liga como la actual. En la pasada campaña, en la Serie B, sumó 349 minutos seguidos sin marcar. La racha se abrió en la octava jornada, en un Sassuolo-Cittadella (7-1) que se abrió con un gol tempranero suyo en el minuto 4. No volvería a marcar hasta la jornada 15, cuando entró en el 66 contra la Reggiana y vio puerta en el 77 para hacer el 0-2 definitivo.

En la campaña anterior, la 2023-24, no pudo dejar su huella en la Serie A. No logró ver puerta con el Sassuolo en ninguno de los 27 partidos con minutos, pero no tuvo continuidad y, por lo tanto, solo estuvo 443 minutos en Liga sobre el césped sin marcar.

En el Frosinone, en la 2022-23, marcó doce goles y apenas tuvo rachas malas. Su mayor sequía fue de 303 minutos. Comenzó en la jornada 4 ante el Como y se mantuvo hasta la jornada 9, cuando volvió a marcar en el campo del Venezia. Fue un tramo puntual en un año verdaderamente productivo.

Y algo similar le ocurrió en la 2020-21, su primera temporada asentado en el fútbol profesional, en la Keuken Kampioen Divisie (segunda división de Países Bajos). Marcó 18 goles en 30 partidos con el Volendam, un registro notable. Su mayor sequía solo alcanzó 356 minutos. Arrancó en la novena jornada, justo después de marcar ante el Dordrecht, y terminó en la jornada 14, con un gol al Almere City.

Por lo tanto, los 568 minutos que acumula actualmente sin ver puerta son la segunda peor sequía de su carrera en una temporada de Liga. El Dépor necesita su fútbol, pero también que recupere el olfato. Porque además de jugar bien, también hay que golpear. Y Mulattieri sabe hacerlo. Solo tiene que volver a encontrar el camino.