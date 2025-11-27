Bebeto se da un baño de masas con su gente

Bebeto, durante la presentación de su biografía Quintana

“Hay gente que decía que en el título faltaba la palabra futbolista. No, es que el libro es más que el futbolista. Todos hemos visto los goles. Los que son más pequeños, por televisión. Los que tuvimos más suerte los vimos en el campo, pero aquí se descubre al hombre que hay detrás del gol, al que está fuera del estadio, al padre de familia, al abuelo, al hijo y al nieto también”, subrayó Alexandre Centeno, durante la presentación de su obra ‘Bebeto, el hombre que acunó el gol’. Se trata de la primera biografía autorizada sobre el que es una de las mayores leyendas del Deportivo y que, como siempre que regresa a su “segunda casa”, no pudo contener la emoción por el cariño que despierta entre los deportivistas y los coruñeses, entre los que disfrutaron de su fútbol en directo, pero también entre los niños que le han descubierto gracias a sus padres.

El regreso del brasileño a A Coruña, desde agosto de 2023 para presentar el libro escrito por el periodista herculino y presidente de la Asociación de Xornalistas do Deporte (Agaxorde), generó tanta expectación que los organizadores se vieron obligados a improvisar. En el Área 1906 del estadio de Riazor había un escenario preparado con unas fotos de la portada del libro y cuatro butacas, destinadas a los protagonistas, el autor de la obra, el exfutbolista, la alcaldesa, Inés Rey, y el presentador, el periodista Pepe Torrente. Pero el marco pegó un giro radical y todos ellos hablaron desde las escaleras que bajan al piso para que las personas que acudieron pudieran verlos y escucharlos bien.

“Me gusta mucho el formato, que es invitar a todo el que quepa y podemos hablar desde la escalera. Es el más difícil todavía y es el ensayo para lo que va a ser el viernes, que también vamos a tener un balcón y van a ser 100.000”, bromeó Inés Rey. La regidora de la ciudad ha escrito el prólogo del libro sobre el astro ‘canarinho’.

“Cuando hablamos de Bebeto, hablamos de una ilusión y un sentimiento. Este libro está lleno de ese sentimiento y de esas vivencias de las que está llena nuestra memoria colectiva”, aseguró.

Entre los presentes se encontraron personalidades del Deportivo como el exdirigente Fernando Vidal, el que fuera delegado del equipo Juan Ángel Barros Botana, el consejero y exfutbolista Carlos Ballesta o compañeros que compartieron terreno de juego y vestuario con Bebeto como Donato y Nando. A ellos, el ‘11’ les dirigió una frase que hizo estallar las risas del público.

Bebeto se emociona en Riazor: "El césped está precioso, un tapete, en un campo así seguro que hubiera hecho más goles" Más información

“El campo es precioso. Antes no teníamos el campo así, pero ahora es un tapete. ¡Nando, Donato! En un campo como este, seguro que iba a hacer más goles”, espetó el exjugador, que marcó 102 tantos en sus 154 partidos con el Dépor.

El deportivismo se acostumbró a que el brasileño se retrasara unos días cada vez que le tocaba volver de su país, cuando era jugador. Ayer no tocó esperar tanto y solo se demoró 25 minutos. A las 20:25 comenzó el primero de los actos de un tour que mantendrá a Bebeto en A Coruña hasta mañana, cuando encienda las luces de Navidad de la ciudad herculina. Pero ayer el protagonista era él, su figura y su biografía, plasmada después de que Alexandre Centeno lograra testimonios de todo el entorno del exfutbolista.

“Habló con toda la familia, con uno, con otro. Y decían, ya está bien”, bromeó Bebeto.

Cariño herculino

Tanto durante la presentación del libro como en su atención a los medios de comunicación, unos minutos después, Bebeto recalcó su “cariño” hacia A Coruña y los coruñeses: “Es mi casa. Tengo un cariño muy grande. Hablo siempre que es mi gente también. Es parte de mi historia, mi vida, mi familia. Siempre tratados con tanto amor y cariño en A Coruña. No me olvidaré nunca jamás. Mi esposa lo sabe y ella también se siente en casa”.

Si hay una figura que mar có al brasileño fue Arsenio Iglesias, “un padre” como siempre remarca el astro brasileño.

“Cuando llegué allí estaba mirando las fotos… Cuando vi la que estamos abrazados con la afición, empecé a llorar porque es muy fuerte. Era un padre no solo para mí, para todo el equipo. Estaba siempre preocupado por todos, iba a visitarnos siempre en las concentraciones. Tenía un gran cariño y amor por todos. Por eso tenemos esa morriña. Es una persona muy especial”, dijo sobre su entrenador.

La visita de Bebeto es como una fiebre que se extiende entre el deportivismo. Pequeños, mayores, aficionados, excompañeros, periodistas... todos quieren fotografiarse con él.

“Los padres pasan el cariño a los hijos, es impresionante. Hace dos años venía aquí para el homenaje con Mauro y vino mucha gente al hotel. Gente que era aficionada y hoy traen a sus hijos, eso es lo máximo. Tengo que preparar el corazón para estos dos días. Pero la alegría de estar aquí, poder volver aquí, es siempre muy fuerte”, confesó.

Mundial 2030

La leyenda blanquiazul bromeó sobre su relación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y dijo que terminará de convencerlo para que A Coruña acoja el Mundial 2030.

“Si Dios quiere, estaré aquí para ver el Mundial. Voy a hablar con el presidente, él sabe que yo estuve aquí en A Coruña. Él habla mucho, fuimos a jugar una pachanga, hizo gol e hizo mi gesto (el de acunar). Sabía que había jugado en el Dépor. Infantino ha marcado la diferencia en la FIFA y seguro que no se olvida de A Coruña”.

La FIFA emplaza a Riazor a tener los deberes hechos en el último trimestre del 2026 Más información

“Estamos en el buen camino. Hay que creer siempre que podemos. Tenemos todo para subir”, dijo sobre las opciones de ascenso del Deportivo.

Este jueves, charla en el Ágora y firma en Cuatro Caminos

El tour de Bebeto por A Coruña continuará este jueves con un baño de masas por partida doble y culminará el viernes con la guinda, el encendido de las luces de Navidad desde el balcón del Ayuntamiento, en María Pita.

El exdelantero blanquiazul arrancará la jornada a las 10.00 horas, en el centro cultural Ágora, donde participará en una charla-coloquio con niños de entre 11 y 14 años, en la que el brasileño será el protagonista.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de A Coruña, a través del Servicio de Educación, se llevará a cabo bajo el título ‘Humildade e traballo. Encontro con Bebeto’, Se trata de una experiencia cuyo objetivo es “trasladar la importancia de los valores que transmite el deporte y su aplicación en la vida cotidiana” a los 400 alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 1º, 2º y 3º de la ESO de centros públicos de la ciudad que se darán cita en el Ágora para charlar con la leyenda blanquiazul, según indica el Concello. El coloquio se prolongará hasta las 12.00 horas.

Por la tarde, a partir de las 16.30, se reanudará la agenda de actividades del campeón del mundo con Brasil en el Mundial de 1994, celebrado en Estados Unidos, con la firma de su libro en el Centro Comercial Cuatro Caminos. Los 300 primeros libros tendrán preferencia en la cola para que Bebeto estampe su autógrafo.

El viernes, la guinda con el encendido de las luces de Navidad

El broche a la visita del brasileño a la capital herculina tendrá lugar mañana, a las 19.00 horas, en María Pita.

Desde el balcón del Ayuntamiento, Bebeto, acompañado por los seis niños y niñas finalistas del concurso de postales navideñas que se celebró en los colegios herculinos, así como por la alcaldesa, Inés Rey, procederá al encendido de las luces de Navidad de la ciudad.

De esta forma, la plaza, en la que también se pondrá en marcha mañana el Mercado de Nadal, exhibirá una estampa navideña hasta que concluyan las fiestas, para las que falta menos de un mes.

La última visita del exjugador a la ciudad fue en agosto de 2023, con motivo del Trofeo Teresa Herrera.