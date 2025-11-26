Valerón, sobre Yeremay: "Estoy muy contento de ver cómo ha crecido y en lo que se ha convertido"

Juan Carlos Valerón Deportes TV Canarias

Este viernes Juan Carlos Valerón debutará en el banquillo del CD Arguineguín. Tras cuatro años en blanco después de su salida del Fabril, la leyenda blanquiazul vuelve a entrenar y lo hace en su casa y en el club en el que inició su carrera deportiva. “Estoy emocionado, es una alegría estar aquí y ahora, donde empezó todo, rodeado de la gente con la que convivía en mi niñez y eso me hace muy feliz”, afirmó en declaraciones a la televisión canaria.

En uno de los entrenamientos de cara a su estreno ante el Unión Carrizal, atendió a los medios de comunicación y, como no podía ser de otra forma, habló de su etapa en el Deportivo. “Por la experiencia que yo tengo y de la gente que ha ido allí es un sitio muy acogedor, donde nos sentimos muy cómodos”, afirmó. También fue preguntado por la evolución que ve en Yeremay Hernández, su paisano y la perla del equipo coruñés: “Fue muy jovencito también, desde juveniles, no sé si de primer o segundo año cuando llegó a A Coruña. Se siente muy querido allí. Muy contento de verlo, cómo ha crecido y en lo que se ha convertido hoy en día. Un jugador importantísimo y de ahí tantas ofertas que ha tenido”.

Tras su irrepetible paso como jugador, el canario regresó a Abegondo en la temporada 2020-21 para hacerse cargo del Fabril y ser parte de un proyecto que tenía como objetivo impulsar la cantera. A pesar de esto, su aventura en el filial deportivista solamente duró una temporada y, según comunicó el club, a finales de junio solicitó la rescisión de su contrato por motivos personales. Durante el pasado verano, su nombre volvió a aparecer en escena para otro posible regreso, e incluso Massimo Benassi reconoció que hubo contactos, pero finalmente no se produjo y ahora afronta un nuevo reto tras cuatro años lejos de los banquillos.