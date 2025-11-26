Noubi esquiva una lesión grave y terminará 2025 sobre el césped

Lucas Noubi, en un partido con el Deportivo Fernando Fernández

Respira Antonio Hidalgo en lo que respecta a los efectivos en la línea defensiva. Lucas Noubi, que ante el Ceuta tuvo que pedir el cambio en el primer tiempo después de sufrir un fuerte golpe en la zona del hombro, ha esquivado una lesión grave. "Las pruebas no remiten lesión en su hombro derecho y será su evolución la que marque su disponibilidad", apuntó el Deportivo.

El central belga no se entrenó este miércoles con el equipo en el regreso al trabajo, pero ni siquiera está descartado para el encuentro del próximo sábado en el Carlos Belmonte con el Albacete. Todo dependerá de sus sensaciones, pero lo que está claro es que, salvo contratiempo de otro tipo, Noubi terminará 2025 sobre el césped.

Esta noticia aclara el panorama en una línea de retaguardia que, al menos hasta el mercado de invierno, irá justa de efectivos. Ximo Navarro y Escudero siguen en el dique seco y, mientras que Arnau Comas y Miguel Loureiro están apercibidos de sanción. Incluso con el belga disponible, será un buen momento para los Samu, Damián Canedo y puede que incluso Pablo García, sobre todo con una eliminatoria de Copa en el horizonte... o puede que dos antes de Navidad en caso de avanzar contra el Sabadell.

Pendientes de Luismi Cruz

El que no parece que vaya a correr la misma fortuna es Luismi Cruz. El atacante también pidió el cambio el pasado domingo visiblemente contrariado después de notar molestias en el muslo derecho. Este miércoles tampoco se ejercitó con el resto del grupo y está pendiente de que las pruebas médicas ofrezcan el diagnóstico definitivo de lo que apunta a ser una lesión muscular.

El resto de la plantilla se entrenó sin problemas, por lo que Hidalgo podrá contar con la mayoría de futbolistas para buscar el quinto triunfo consecutivo.