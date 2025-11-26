La primera gran noche de plata de Mella y Yeremay

Mella celebra uno de los dos goles que marcó en el 2-5 en Albacete en la temporada 2024-25 Fernando Fernández

Yeremay Hernández y David Mella son el presente y el futuro del Deportivo. Cualquier aficionado de Segunda División conoce muy bien a ambos, después de la brillante primera campaña que protagonizaron en el fútbol profesional y su continuidad como principales referentes blanquiazules en este segundo curso en el segundo escalón nacional. Seguramente, uno de los estadios donde más recordarán a la pareja deportivista es el Carlos Belmonte, que el equipo coruñés visitará el sábado y donde el ‘10’ y el extremo de Teo vivieron su primera gran noche de plata el 27 de septiembre de 2024.

El Dépor no tuvo un regreso cómodo al fútbol profesional, tras cuatro campañas en el barro. La escuadra, dirigida por Imanol Idiakez, estrenó el curso 2024-25 con sendas derrotas ante el Oviedo en Riazor (0-1) y en Huesca (2-1).

Los blanquiazules sumaron su primer triunfo en la tercera jornada, contra el Racing de Ferrol. Yeremay recibió un centro de Mella en la banda izquierda, se internó hacia el área y, desde la frontal, soltó un derechazo cruzado al palo más alejado con el que batió al portero racinguista para firmar el 1-0 que estrenó el casillero de puntos.

Una semana después, los coruñeses empataron en Granada (1-1) con un gol de Lucas. Pero dos nuevas derrotas seguidas, en esta ocasión en Córdoba (2-0) y contra el Burgos en Riazor (0-2) dejaron al cuadro herculino en puestos de descenso, con apenas cuatro puntos, tras seis jornadas.

La escuadra deportivista visitó el Carlos Belmonte el último viernes de septiembre de 2024, a las 20.30 horas, con la obligación de ganar. Enfrente le esperaba un Albacete, ya entrenado por su actual técnico, Alberto González, que había registrado tres victorias y tres derrotas.

La historia no pudo empezar peor, ya que antes de que se cumpliera el cuarto minuto de partido, Fidel sacó un córner que enganchó, de volea, el exblanquiazul Alberto Quiles para marcar el 1-0. En aquel momento, era difícil imaginar que en solo unos instantes comenzaría el recital de Mella y Yeremay. Hasta ese momento eran casi unos desconocidos para los hinchas del resto de equipos de Segunda. Ese golazo ante el Racing de Ferrol y dos asistencias llevaba el extremo canario, mientras que el de Teo había servido ese pase de gol al ‘10’ en el 1-0 en el derbi de las Rías Altas.

Mella fue quien inició la reacción deportivista en el minuto 9. Enganchó un balón muerto en el área manchega para firmar el 1-1.

Solo tres minutos después, Mella encontró a Barbero en el balcón del área, este conectó con Yeremay y el insular superó a Cristian Rivero con un remate ajustado al palo.

El 1-3, en el minuto 61, tuvo los mismo protagonistas. Barbero bajó un balón de cabeza en la zona de tres cuartos y conectó con el ‘10’, que rompió por velocidad a Ros y Jon García, y superó la salida del meta.

Con el partido roto, la dupla Mella-Cristian Herrera tomó el relevo. En el 74, el de Teo asistió al canario para que este firmara el cuarto tanto blanquiazul.

Fidel recortó distancias en el 76 y solo cuatro minutos después fue Herrera quien envió un balón a Mella, que se lanzó hacia la portería desde el medio del campo y selló el 2-5.

Dos goles de Yeremay y dos dianas y una asistencia de Mella para que en Albacete y en el resto de campos de Segunda nadie se olvidara de ellos.