La FIFA emplaza a Riazor a tener los deberes hechos en el último trimestre del 2026

El estadio de Riazor RCD

La candidatura coruñesa al Mundial 2030 ya sabe cuándo será su próximo examen, que podría tener carácter definitivo. Así se lo ha comunicado hoy la FIFA, al igual que al resto de las sedes que fueron confirmadas hace prácticamente un año, el 30 de noviembre de 2025.

Louzán, confiado en que A Coruña y Vigo "posiblemente" sean sede del Mundial 2030 Más información

El ente rector del fútbol mundial, organizador del Campeonato del Mundo, ha convocado una videoconferencia con representantes de la Real Federación Española de Fútbol y de los veinte estadios aspirantes: seis marroquíes, tres portugueses y once españoles (Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou, RCDE Stadium, San Mamés, La Cartuja, La Rosaleda, Anoeta, Nueva Romareda, Gran Canaria y Riazor). En este encuentro ha señalado un período clave. Entre septiembre y diciembre del próximo año realizará un detallado análisis de cada una de las sedes y su situación. Una vez hecho este estudio, tomará una decisión definitiva.

En el caso coruñés, la obra de ampliación del municipal de Riazor sigue sin salir a licitación. Si cuando se realice la citada visita a finales de 2026 la situación sigue siendo la misma, A Coruña se quedaría fuera de la privilegiada lista con toda seguridad.

La caída de una sede no supondría necesariamente la entrada de otra. Esto es un apunte importante, puesto que tanto Valencia como Vigo se están posicionando desde hace meses como sustitutas en caso de que alguna candidatura se frustrase.