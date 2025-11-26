La 'doble personalidad' de Miguel Loureiro en el Deportivo
El defensa de Cerceda explica las diferencias entre jugar como central o como lateral
"A maior parte do tempo xoguei de lateral, pero o fútbol vai evolucionando. Son un xogador mais ben defensivo e dependendo do que o míster queira". Miguel Loureiro, uno de los incombustibles de Antonio Hidalgo junto a Germán Parreño, se amolda a lo que la ocasión necesite. Y el Dépor agradece esa polivalencia en una zaga justa de efectivos y mermada por las lesiones.
Este curso ya ha actuado tanto de central zurdo (cuando estaba Arnau Comas) como diestro, así como de lateral derecho. E incluso ha pasado de una posición a otra en el transcurso de un mismo partido sin despeinarse. La última vez ante el Ceuta, duelo en el que comenzó en el centro de la defensa junto a Dani Barcia y terminó, cuando se retiró Lucas Noubi lastimado en el hombro, en el carril diestro.
Loureiro asegura estar al servicio del equipo blanquiazul y no se decanta por ninguna de las dos posiciones de la defensa, aunque reconoce en cuál de ellas acumula más experiencia y minutos. "Intento adaptarme a calquera posición, onde o míster decida, o que sexa necesario. Estou a gusto aí tamén (como lateral dereito) é a posición que máis tempo levo facendo, pero onde o equipo precise. Son un xogador mais ben defensivo e dependendo do que o míster queira. No Huesca actuei máis nesa posición que agora ocupa Lucas. Tento fixarme nos aspectos e adaptarme a diferentes posicións", comentó en la sala de prensa del Dépor Training Center.
Antes de la última lesión de Ximo Navarro Loureiro ya había empezado ejerciendo como lateral derecho, mientras en el eje de la defensa se situaba la dupla formada por Dani Barcia y Arnau Comas pero la más reciente dolencia de Ximo Navarro hizo que se ubicase como central.
Entre la calma y el ímpetu
El tratarse de dos demarcaciones distintas implica que exigen cosas diferentes y Loureiro reconoce que trabaja en poner sobre el campo lo que exige cada una de ellas. Cuando ejerce de central impera más un tempo más lento. "Cando xogo de central tento ter máis calma, pararme, estar máis tranquilo e ter máis a pelota nos pés. Tes que elixir ben e tomar as decisións correctas", indicó.
Mientras, en el lateral derecho cree que hay que dar un paso al frente a nivel físico, además de que le obliga a tener un perfil de corte más ofensivo. "No lateral o que tes é máis esixencia a nivel físico, tes que facer máis cousas co balón e non ter tanta mentalidade defensiva. Pero tamén depende do partido", aclara el defensa oriundo de Tordoia.
Todo esto le da directrices a la hora de cómo desenvolverse en los partidos, sobre todo cuando tiene que asumir los dos roles en un mismo encuentro. "Son as cousas que teño que ter na cabeza para tentar adaptarme o máis rápido posible, sobre todo cando teño que facer o cambio no medio dun encontro", incidió.
En el último partido comenzó en el centro de la defensa junto a Dani Barcia, que volvió a ser titular después de tres jornadas y sobre el que se deshizo en halagos. "Consello ningún lle dou, que siga traballando como o está a facer. O outro día fixo un partido incrible. A súa campaña está sendo fantástica, fixo un partidazo e deu un pase de gol que nos deu os tres puntos. Estamos moi contentos co rendemento de toda a xente do equipo", dijo.
Tanto él como Arnau Comas están a un partido de cumplir ciclo de amonestaciones lo que abriría la puerta a la irrupción de fabrilistas como los centrales Damián Canedo o Samu Fernández que, aunque de momento no han debutado con el Deportivo, son habituales en la disciplina de trabajo del primer equipo.
Sobre ellos también habló Loureiro, que afirmó verlos sobradamente preparados para, llegado al caso, debutar con el Dépor. "Desde que cheguei aquí quedei sorprendido co nivel do Fabril. Fanse as cousas moi ben dende abaixo. Sempre hai rapaces adestrando con nós todos os días. Demostran un nivel fantástico. Tamén na súa competición estano facendo fantástico e tamén o fixeron na pretempada con nós. Están preparados para axudar e dar o nivel se o míster o precisa, estou convencido", subrayó.
Aunque finalmente la dolencia en el hombro derecho de Noubi reviste menos gravedad de lo que inicialmente podía parecer, a tenor de cómo se retiró el fin de semana pasado del campo, la zaga sigue mermada por sendas ausencias de Ximo Navarro y Sergio Escudero. Loureiro apeló a que los que se mantienen sanos den su máximo. "Son cousas normais que pasan durante a tempadas, coas lesións de 'Escu' e Ximo. Sí que é certo que nos últimos partidos tivemos algún contratempo. Os demais xogadores temos que empurrar máis, coidarnos o máximo posible e estar preparados. Quedan partidos importantes e temos que estar os máximos dispoñíbeis", pidió.
El Dépor vive un buen momento, después de dejar atrás la mala racha en octubre y en este prolífico mes de noviembre acumula cuatro triunfos consecutivos. Preguntado por cómo veía al técnico Antonio Hidalgo, con el que coincidió en el Huesca, aseveró que siempre había mantenido un rictus similar: "Ten moita experiencia na categoría, como xogador e logo como adestrador. Sabe que nesta liga estos momentos (os malos) hai que pasalos. O máis importante é como os pasamos, él transmitiunos esa calma e confianza. Notamos a tranquilidade e a confianza, temos claro o camiño, él marcouno dende o primeiro día. Lévao por bandeira e témolo todos gravado".