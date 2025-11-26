Mi cuenta

El Valencia anuncia la salida de Carmelo del Pozo

El exdirector deportivo blanquiazul estaba en la secretaría técnica valencianista desde 2023

Esther Durán
26/11/2025 14:34
Carmelo del Pozo, durante su etapa como director deportivo del Dépor
Carmelo del Pozo, durante su etapa como director deportivo del Dépor
ARCHIVO DXT
El Valencia anunció este miércoles mediante un escueto comunicado oficial la salida de Carmelo del Pozo. El anuncio de la salida del secretario técnico, que llegó al club en junio de 2023 para trabajar junto a Miguel Ángel Corona, cuya marcha se produjo hace dos semanas, llega unas quince horas después de que el club anuncie su nueva estructura deportiva con un director de captación y 'scouting', un jefe de 'scouting' para Europa y otro para Sudamérica.

Así, el Valencia, con el director general de fútbol al mando Ron Gourlay, ha decidido finalizar la etapa en el Valencia de Carmelo del Pozo, que cuenta con una amplia trayectoria profesional como preparador físico y director deportivo de diferentes clubes. Desde el club le agradecieron “su compromiso” y le desearon éxito en el futuro para finalizar el comunicado.

Cuando el ahora internacional De Frutos pudo venir al Deportivo, pero el club eligió a Keko Gontán

Después de su paso por el Deportivo, cuya etapa finalizó en enero de 2020 con la llegada de Fernando Vidal a la presidencia, el segoviano tomó las riendas del Hércules y posteriormente se unió al organigrama del Valencia, de donde ahora sale ante una profunda reestructuración que el conjunto che está llevando a cabo en su parcela deportiva.

