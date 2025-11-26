Bebeto se emociona en Riazor: "El césped está precioso, un tapete, en un campo así seguro que hubiera hecho más goles"

Bebeto, posando con la camiseta del Deportivo

Bebeto completó con una alta dosis de emoción la primera de las citas que le esperan esta semana en A Coruña con motivo de la presentación del libro 'Bebeto, el hombre que acunó el gol'. El astro brasileño presentó la obra en el estadio de Riazor y agradeció de nuevo el cariño que siempre recibe en la ciudad herculina:

A Coruña. “Aquí es mi casa. Tengo un cariño muy grande. Hablo siempre que es mi gente también. Es parte de mi historia, mi vida, mi familia. Siempre tratados con tanto amor y cariño en A Coruña. No me olvidaré de A Coruña nunca jamás. Es mi casa, mi esposa lo sabe y ella también se siente en casa".

Riazor. "El campo es precioso, antes no teníamos el campo así. Pero ahora es un tapete. Nando, Donato (que estaban presentes en el acto), seguro que en un campo como este hubiera hecho más goles".

Libro. “El libro tenía que estar relacionado con A Coruña. Gracias a Dios, le tengo que agradecer mucho a Alexandre (Centeno), que hizo un gran trabajo. Habló con todos, toda la familia, mis amigos de la infancia… un trabajo impresionante. Espero que os guste el libro, allí está toda mi historia. Seguro que hay cosas que no sabéis… lo hablé todo con él. Alexandre ya conoce mi vida desde hace mucho. Estaba empezando él cuando yo llegué aquí”.

Mayores y jóvenes. “Los padres pasan el cariño a los hijos, es impresionante. Hace dos años venía aquí para el homenaje con Mauro y vino mucha gente al hotel. Gente que era aficionada y hoy traen a sus hijos, eso es lo máximo. Tengo que preparar el corazón para estos dos días. Pero la alegría de estar aquí, poder volver aquí, es siempre muy fuerte”.

Arsenio. “Cuando llegué allí estaba mirando las fotos… cuando vi la que abrazados con la afición, empecé a llorar porque es muy fuerte. Era un padre no solo para mí, para todo el equipo. Estaba siempre preocupado por todos, iba a visitarnos siempre en las concentraciones. Tenía un gran cariño y amor por todos. Por eso tenemos esa morriña. Es una persona muy especial”.

Un recuerdo. “Cuando fuimos campeones de la Copa del Rey. La llegada a Riazor fue emblemática, muy fuerte. Estaban todos aquí esperando. Parecía un partido, pero estaba esperando para celebrar. Se me pone la piel de gallina”.

Ascenso. “Hay que seguir trabajando, la Segunda es difícil, pero pienso que estamos en el buen camino. Hay que creer siempre que podemos. Pienso que se ha hecho un equipo fuerte y todos están concentrados en el mismo objetivo. Tiene todo para subir, pero hay que seguir trabajando”.

Mundial: Seguro, si Dios quiere estaré aquí para ver el Mundial. Voy a hablar con el presidente (Infantino), él sabe que yo estuve aquí en A Coruña. Él habla mucho, fuimos a jugar una pachanga, hizo gol e hizo mi gesto (el de acunar). Sabía que había jugado en el Dépor. Infantino ha marcado la diferencia en la FIFA y seguro que no se olvida de A Coruña”.