Un cierre de 2025 apretado para el Dépor

Los jugadores del Dépor, durante la primera ronda de la Copa del Rey, frente a la UD Sámano Fernando Fernández

El año 2025 afronta su recta final y el calendario futbolístico se aprieta, ante la proximidad de la Navidad, que provocará un parón en las principales competiciones españolas desde el lunes 22 de diciembre hasta el primer fin de semana de enero de 2026, cuando se retomará la actividad. De esta forma, los clubes de Segunda, especialmente los que siguen vivos en la Copa del Rey, como el Deportivo, se preparan para un fin de año cargado de partidos.

Cuatro jornadas de la categoría de plata, el duelo copero con el Sabadell en la tercera eliminatoria del torneo del KO y otro test de Copa más, en caso de superar el enfrentamiento con el equipo catalán, esperan al conjunto de Antonio Hidalgo desde el próximo sábado 29 de noviembre hasta el sábado 20 de diciembre, cuando está programado su último compromiso de 2025. Es decir, que tiene asegurados cinco encuentros en 22 días, a una media de un duelo cada 4,4 días, que serán seis de ganar al Sabadell, a una cita cada 3,6.

Sábado, 29 de diciembre. Viaje a Albacete, jornada 16.

La primera piedra que se encontrará el cuadro blanquiazul en el camino en este último mes de competición del presente año será un conjunto manchego que trata de engancharse a la pelea por el ascenso, tras su mal arranque de curso.

El equipo que dirige Alberto González inició la temporada de forma errática. De hecho, solo sumó dos puntos en las cinco primeras jornadas, lo que le llevó a ser penúltimo. Sin embargo, desde entonces ha reconducido la marcha y ahora es duodécimo con 19 puntos, a tres del playoff de ascenso.

El cuadro coruñés afronta el duelo en su mejor momento de la presente campaña, con cuatro victorias consecutivas.

Jueves, 4 de diciembre. El único invicto, reto para la Copa.

Tras superar (1-5) a la UD Sámano, de la Segunda RFEF, en la primera ronda de la Copa del Rey, la escuadra deportivista visitará a un rival de un escalón superior en la siguiente eliminatoria. Cinco días después del viaje a tierras manchegas, a los blanquiazules les espera un pulso contra el segundo clasificado del Grupo 2 de la Primera RFEF.

El conjunto catalán, que entrena Ferran Costa, es el único equipo de las cuatro primeras categorías nacionales que no ha perdido un solo partido durante la temporada 2025-26. Así que no será un escollo sencillo para el bloque de Antonio Hidalgo.

Domingo, 7 de diciembre. Visita orellut, jornada 17.

Pablo Hernández, entrenador del Castellón durante los diez últimos partidos, ha cambiado la cara a su equipo de manera radical. El técnico castellonense tomó las riendas del equipo de su ciudad cuando este ocupaba el antepenúltimo puesto de la tabla, con solo dos puntos, después de cinco jornadas, y lo ha llevado hasta la zona de playoff. Los blanquinegros ocupan el sexto puesto con 22 puntos y han ganado seis de los diez encuentros con Pablo Hernández en el banquillo.

El enfrentamiento con el Castellón en Riazor tendrá lugar solo tres días después de la visita de la escuadra deportivista a Sabadell.

Domingo, 14 de diciembre. La Real B en Riazor, jornada 18.

El Deportivo disputará, frente al filial txuri-urdin, su segundo partido consecutivo en Riazor, tras la visita de los orelluts a tierras herculinas. En el caso de que los coruñeses superen la eliminatoria copera, ese choque con la Real B será el único en el que Antonio Hidalgo dispondrá de una semana entera para prepararlo.

La escuadra donostiarra, entrenada por Ion Ansotegi, no ha tenido un primer tercio de competición cómodo en su regreso a la Segunda División cuatro campañas después. Ocupa el antepenúltimo puesto, con quince puntos, a dos de la salvación. Su talón de Aquiles es su rendimiento a domicilio, ya que ha perdido los siete partidos que ha jugado fuera.

16, 17 y 18 de diciembre, los dieciseisavos de Copa, si pasa.

Entre el martes 16 y el jueves 18 de diciembre se celebrarán los dieciseisavos de final de la competición copera.

Si el Dépor se deshace del Sabadell en la segunda ronda, unos días después de su duelo contra la Real B afrontará una nueva cita del torneo del KO, ya con la presencia de Real Madrid, Barcelona, Athletic y Atlético, que se han librado de las dos primeras eliminatorias.

Sábado, 20 de diciembre. Cierre de año en Andorra, jornada 19.

Aunque ya está fijada la fecha y la hora de la última jornada liguera de 2025, podrían producirse cambios tanto ese fin de semana, como el anterior, en función de los horarios de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

El Deportivo despedirá el año con la visita a Andorra, donde se enfrentará a un rival que se convirtió en una de las sorpresas del arranque de temporada, pero que actualmente atraviesa una crisis de resultados, con ocho jornadas sin ganar. Esta circunstancia ha provocado la destitución del exblanquiazul Ibai Gómez.