Panini lanza la colección de LaLiga Hypermotion con 528 cromos y protagonismo para Yeremay y Mella

El album de cromos de LaLiga Hypermotion de Panini

Llegó uno de los momentos más esperados por los aficionados de LaLiga Hypermotion y también de los coleccionistas. Panini acaba de lanzar su colección de Segunda División, con 528 cromos de todos los equipos de la categoría de plata y un álbum de 60 páginas para ordenar este preciado tesoro.

Según apunta la marca, "En cada equipo aparecen los 19 jugadores más habituales, así como el escudo y el cromo con la formación. La colección se complementa con las series Hyper Stars, dedicada a los jugadores más destacados de la categoría, Hyper Energy, con los jóvenes que emergen con más fuerza, y finalmente con la serie 11 Premium. Los cromos de estas series especiales están realizados con materiales metalizados de máxima calidad.

Como no podía ser de otra forma, Yeremay ha sido el jugador deportivista elegido para la portada del album, aunque el anuncio de Panini también revela a David Mella como uno de esos cromos especiales. En este caso de la serie Hyper Energy, que destaca a las grandes promesas de Segunda.

Tanto el album como los sobres ya están disponibles en la página web de Panini, con posibilidades que van desde los 8 a los 50 euros.