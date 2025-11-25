Rubén López, durante un lance de juego en el partido ante el Málaga en La Rosaleda en esta temporada Fernando Fernández

Rubén López ha desaparecido de la medular del Deportivo y lleva más de un mes sin tener minutos en el equipo. A pesar de los problemas, en forma de contratiempos musculares en el doble pivote, el de Silleda no encuentra su sitio. “En el centro del campo, Patiño venía de un año complicado, Rubén de cesión… Sabíamos que podía faltarnos algo de experiencia, pero hay que apostar por los chavales”, decía Fernando Soriano al referirse a la situación de los mediocentros del Deportivo tras el cierre del mercado estival. Los dos tenían grandes esperanzas de cara a esta campaña.

En el caso del mediocentro inglés quería hacer borrón y cuenta nueva después de un año sin casi protagonismo y el de Silleda retornaba tras un año de cesión en el Barça Atlètic. En verano participó en los seis amistosos de pretemporada de los blanquiazules e incluso anotó el cuarto tanto en la goleada a la SD Compostela (0-5). Antonio Hidalgo se mostraba encantado con él y con su rendimiento. “Es un chico que no tenía tan controlado. El año pasado, en el Barça B, ya jugó de interior, lateral. Es un chaval con muchísimas piernas, de la casa, que está entrenando muy bien y que poco a poco está ganando confianza”, aclaraba el técnico.

Comenzó la competición y ninguno de los dos está teniendo el protagonismo deseado. Patiño, aunque tuvo presencia en las primeras nueve jornadas ligueras, lleva solo 288 minutos jugados, menos que en el cómputo global del año pasado. En el caso de Rubén, hace más de un mes que no tiene minutos en la Liga. Su última aparición se remonta al pasado 19 de octubre, cuando en la décima jornada disputó 23 minutos en la derrota ante el Racing de Santander en El Sardinero (2-1). Sí que jugó en Copa del Rey, ante la UD Sámano, partido en el que fue titular y se ubicó en el doble pivote junto a José Ángel Jurado. Más escueta es su resto de hoja de servicios en el Dépor, con solo 66 minutos en total, repartidos en tres partidos, todos ellos como suplente y siempre lejos de Riazor. Además de en la derrota con los cántabros, participó en el duelo ante el Málaga (3-0) y en las tablas en Ipurua (1-1).

Precisamente ese fue su debut esta campaña con la elástica del primer equipo, un estreno que se demoró tanto que supuso que fuese el último jugador de campo en hacerlo. No lo hizo hasta la jornada siete, entrando en la recta final del empate ante el Eibar. Hidalgo tiró de Patiño e incluso de Mario Soriano para suplir la baja de José Gragera a mediados del mes de septiembre, debido a una lesión en el bíceps femoral izquierdo. También buscó alternativas en el eje del campo a José Ángel, lastrado por una lesión muscular que había sufrido en verano.

Rubén comenzó a ganar presencia en el equipo cuando sobrevinieron los problemas con Ximo y fue ahí donde sí empezó a ser un valor su polivalencia. Una versatilidad adquirida por la cantidad de posiciones en las que jugó en el filial culé (como interior, pivote e incluso lateral). A pesar de haber desaparecido momentáneamente del Dépor, Rubén sigue trabajando para ganarse la confianza de Hidalgo, después de más de un mes en la sombra.