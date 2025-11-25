Jason Remeseiro: "Que Yeremay esté inspirado y salga todo bien, me gustaría volver al Dépor y si es en Primera mucho mejor"

El regreso al fútbol profesional y el rendimiento actual del Deportivo ha vuelto a poner al club blanquiazul en el escaparate. Atrae miradas de otros equipos sobre sus perlas, como el caso de Yeremay o el más reciente de Eddahchouri, pero también en la otra dirección, la de entrada, con futbolistas que están deseando jugar en Riazor. Por supuesto, entre este grupo están jugadores coruñeses que, como Jason Remeseiro, sueñan con volver a casa.

El coruñés, que pasó por la cantera deportivista pero tuvo que salir para encontrar el camino a la élite, se encuentra actualmente en Arabia Saudí jugando para el Al Fayha. En una entrevista reciente para el Diario AS, el futbolistas coruñés confiesa que tiene la ilusión de poder jugar en el Deportivo. "Tengo un año más opcional aquí en Al Fayha. Pero como te digo, en el fútbol nunca sabes, mañana a lo mejor viene un equipo y te firma, o a final de año el club te dice que no cuenta contigo y te quedas libre, no sabes dónde vas a terminar después. No estoy cerrado a nada, sí que es verdad que en mi cabeza ronda la idea de terminar en el Deportivo, me gustaría poder volver, y si es en Primera División, pues mucho mejor. Esperemos que este año le salga todo bien, que Yeremay esté inspirado, y sería un sueño el poder cerrar un ciclo así".

Después de defender los colores de Levante, Valencia o Getafe, Remeseiro puso rumbo a Portugal antes de apostar por un destino exótico como el saudí. A sus 31 años, considera que todavía le queda cuerda para rato, pero en su hoja de ruta figura el deseo de no colgar las botas sin poder ser, esta vez si, profeta en su tierra.