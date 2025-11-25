Helton Leite, durante un entrenamiento con el Fortaleza @FortalezaEC

La salida de Helton Leite rumbo al Fortaleza brasileño supuso en un primer momento todo un terremoto en el mercado estival de fichajes del Deportivo. Con el club el portero tenía contrato hasta 2026. El sueño del arquero de regresar a su país y de jugar la Copa Libertadores no ha salido del todo como Helton esperaba. El meta, que llegó con la vítola de ser titular en la escuadra brasileña, no juega desde el pasado 21 de septiembre, cuando su equipo perdió ante el Palmeiras (4-1).

Pero, al margen del mal momento a nivel individual, el Fortaleza tampoco vive un contexto sencillo en lo colectivo. El equipo que entrena en la actualidad Martín Palermo está en posiciones de descenso. Es decimoctavo en el Brasileirao, con 34 puntos, a cinco del Vitória, que marca con 49 la salvación. El Flamengo es ahora mismo líder en solitario, con 74 unidades, a cuatro está el Palmeiras y tercero es el Cruzeiro, con 68. Le quedan por delante al Fortaleza cuatro partidos para tratar de eludir la pérdida de categoría, pero no parece que vaya a ser con Helton bajo palos.

Uno de los problemas que se encontró el arquero es que uno de los principales valedores de su fichaje, el técnico Renato Paiva, fue despedido a principios del mes de septiembre y en su lugar llegó Martín Palermo. Helton comenzó disputando los octavos de final de la Copa Libertadores en agosto, uno de los retos que le impulsó a cambiar de aires y regresar a su país natal.

Pero el Fortaleza fue apeado del torneo ante Vélez. Tras sendas derrotas contra Mirassol e Internacional regresó a la portería João Ricardo en la victoria por la mínima ante el Sport Recife. La siguiente jornada, en la derrota frente al São Paulo, jugó Brenno, que tuvo continuidad en la victoria ante el Juventude. João Ricardo se lesionó de gravedad en el hombro a mediados del mes de octubre. Una dolencia que tendrá al arquero brasileño de baja al menos seis meses y que volvió a abrir las puertas al once a Brenno, que se ha convertido desde entonces en un fijo para Palermo.

El joven arquero, de 26 años, le gana así la partida a un Helton que vive una situación opuesta a la que tuvo durante su etapa en el Deportivo, cuando lo jugó prácticamente todo. A pesar de que contaba con todo a favor para seguir siendo el titular, la llamada del Fortaleza, que abonó su cláusula, precipitó su salida. El anhelo de Helton de regresar a su país y de jugar la Libertadores colmaban al guardameta, al que además el Fortaleza le ofrecía un salario que doblaba al que percibía en el Deportivo.

Renato Paiva quería a Leite, al que ya conocía de la etapa que ambos habían compartido en la estructura del Benfica y pretendía su incorporación para paliar los problemas que el equipo tenía en la portería, posición en la que dos de sus porteros (Brenno y João Ricardo) estaban lesionados. Pero la salida de Paiva y la irrupción de Palermo en el banquillo, el tercer técnico este curso del Fortaleza, le cerraron las puertas. Helton, de 35 años, termina su vinculación con el club brasileño en diciembre de 2026. Y, con el temor de un posible descenso, lidia también con el ostracismo y una suplencia, que ya se eleva a más de dos meses.