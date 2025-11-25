En Egipto ya conocen de boca de Fernando Soriano la postura del Dépor con Eddahchouri

Imagen del programa del canal egipcio MBC Masr 2

Los medios de comunicación de Egipto siguen muy de cerca la evolución del interés del Al-Ahly por el delantero del Deportivo Zakaria Eddahchouri. Después de que el domingo saliera a la luz, la prensa que sigue la actualidad del equipo más laureado de África no pierde la pista del punta blanquiazul, aunque el movimiento más reciente ha sido conocer de boca del propio Fernando Soriano que ha dejado clara la postura del Deportivo: Zaka no se vende.

El que de momento sigue siendo máximo goleador del cuadro coruñés fue uno de los protagonistas del programa deportivo del canal egipcio MBC Masr 2, que repasó los diferentes objetivos del Al-Ahly para reforzar la delantera.

El mercado de invierno está a la vuelta de la esquina y habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero la posición inicial del Dépor no es diferente a la manifestada en más de una ocasión con Yeremay. Desde MBC Masr 2 se pusieron en contacto con la dirección deportiva del Dépor, que fue tajante. Según apunta el periodista que se puso en contacto con Soriano a DXT Campeón, el maño aseguró que no han recibido ninguna oferta del Al-Ahly, pero que el club no tiene ninguna intención de dejarlo ir. Apuntó Soriano que quien quiera hacerse con Eddahchouri tendrá que abonar su cláusula de rescisión.

El responsable de la parcela de fútbol del conjunto coruñés no quiso, en todo caso, dar el dato concreto de lo que costaría romper el contrato de Eddahchouri, que no baja de las ocho cifras con un acuerdo, además, que se va a 2028. No parece que el Al-Ahly esté dispuesto a hacer tal desembolso, así que tocará esperar a la apertura de la ventana de enero y ver cómo gestiona el propio jugador la pelota en su tejado si la ofensiva egipcia va a más.