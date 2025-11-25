El Dépor, a ritmo de ascenso directo

Riki en la 2011-12, Sissoko en la 2013-14 y Loureiro en la 2025-26 Patricia G. Fraga/Quintana

Sobrepasar la jornada 15 como líder con 29 puntos no asegura un ascenso, pero en el Deportivo suele anticipar un patrón reconocible. Las dos últimas promociones a Primera se construyeron sobre un terreno parecido al que pisa ahora el equipo. Las cifras no son idénticas, aunque se repiten tendencias. En la 2011-12, el Dépor se asentó en la zona noble después de un inicio con altibajos y terminó esa jornada con 26 puntos en la quinta plaza. En la 2013-14 vivía una realidad más austera y a la vez más contundente en su área, líder con 29 puntos y solo ocho goles encajados. Y en la temporada actual, la 2025-26, vuelve a moverse en la misma horquilla de puntos, también con 29, aunque con un perfil distinto, con más goles a favor y un liderato compartido que refleja la igualdad del campeonato.

El despegue del equipo de Oltra

El Dépor 2011-12, entrenador por José Luis Oltra, fue un proyecto que comenzó con altibajos y que precisamente cogió velocidad de crucero tras un triunfo en Riazor ante el Almería (3-1) en la jornada 15. A esas alturas era un equipo eficaz pero todavía imperfecto, capaz de ganar con frecuencia pero sin transmitir una sensación clara de dominio. Llevaba 26 puntos, con ocho victorias, dos empates y cinco derrotas. Había marcado 25 goles y encajado 21, cifras de un conjunto con pegada que todavía buscaba ajustar su estructura defensiva. Estaba por detrás de Hércules y Valladolid, que sumaban 31 y 27 puntos respectivamente en los puestos de ascenso directo, y de Elche y Almería, con este último empatado a puntos.

Ese Dépor necesitó continuidad para despegar, algo que consiguió a partir de diciembre con una racha espectacular de once jornadas invicto y con nueve partidos consecutivos con victoria. El conjunto de Oltra aprovechó el talento diferencial con el que contaba esa plantilla tras años en la élite, con jugadores como Valerón, Guardado, Colotto, Aranzubia o Riki, entre muchos otros. Y de hecho cerró la temporada con el ascenso y con 91 puntos, récord de la categoría que todavía sigue vigente. La fotografía de la jornada 15 era la de un pretendiente serio, pero todavía no la de un líder asentado.

La 2013-14 y un Dépor más sobrio

Dos temporadas después, el Dépor llegaba a la misma jornada con un carácter distinto debido a un contexto completamente diferente. El descenso administrativo y la posibilidad real de desaparición marcaron la pretemporada en A Coruña. Ese escenario fue el punto de partida de una campaña algo surrealista. Las salidas de jugadores como Riki, Valerón, Aranzubía, Zé Castro, Pizzi, Abel Aguilar y también Bruno Gama —que aún disputó la primera jornada— dejaron al equipo de Fernando Vázquez bajo mínimos. El técnico tuvo que apoyarse en la cantera para completar entrenamientos, convocatorias y alineaciones con un mínimo de garantías. Los fichajes llegaron con cuentagotas, autorizados de forma gradual por el administrador concursal.

El inicio liguero fue irregular, algo lógico en ese contexto. El Dépor combinó victorias muy trabajadas fuera de casa con tropiezos en Riazor, aunque fue encontrando estabilidad. Esa mejora le permitió encadenar buenos resultados, entrar en zona de ascenso en la jornada 13 y, poco después, alcanzar el liderato. Tras la jornada 15 tenía 29 puntos, con nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas. Solo había marcado 16 goles, pero había recibido ocho, el mejor dato defensivo de toda la Segunda. Esa solidez le permitió instalarse en el primer puesto por delante del Recreativo, que sumaba 27, y de Las Palmas, con 26. La clasificación era ajustada, pero el Dépor ofrecía un comportamiento reconocible: resultados cortos y un nivel competitivo alto en encuentros cerrados. No era un líder grandilocuente, aunque sí un equipo que demostraba control en situaciones de partido que solían decidir la temporada. La jornada 15 mostraba un bloque con mayor regularidad que el de 2011-12, algo insólito teniendo en cuenta la diferencia de talento entre plantillas. De hecho, el Dépor no volvió a salir de los puestos de ascenso directo en toda la temporada. Un milagro dadas las dificultades.

El Dépor actual

La temporada 2025-26 coloca al Deportivo en un lugar similar en términos de puntos, aunque con una personalidad diferente. El equipo de Antonio Hidalgo suma 29 puntos tras ocho victorias, cinco empates y dos derrotas. Ha marcado 29 goles, más que en las otras dos campañas comparadas, y ha recibido 14, un registro que refleja una defensa más que correcta pero menos hermética que la de 2013-14. La igualdad de la Liga mantiene empatados en cabeza a Deportivo, Racing y Las Palmas, los tres con 29 puntos. Cerca aparecen Almería, con 28 y un partido menos, y Burgos, con 25.

El Dépor actual vive partidos más abiertos que el de la 2011-12, con más presencia en campo rival y con una producción ofensiva incluso mayor que la del 2013-14 que le permite ganar encuentros sin necesidad de un dominio marcado. Además, el equipo coruñés ya ha logrado superar el primer bache de la temporada, en el que encadenó cinco partidos seguidos sin ganar. Una muestra de competitividad y orgullo que también recuerda a los proyectos pasados que terminaron en ascenso.

La comparación directa entre las tres fotografías deja patrones que se repiten. En las tres temporadas el Dépor estaba en la zona noble y sumaba entre 26 y 29 puntos. En ninguna de ellas había logrado un margen grande respecto al resto. Siempre convivió con rivales cercanos rondando cifras similares y la sensación de control absoluto no existía en ninguna de las fotografías, aunque el equipo del 2013-14 había tenido menos altibajos gracias a su solidez atrás. El Dépor de 2011-12 necesitó tiempo para afianzarse; el actual parece moverse en un punto medio, más vertical que aquel y menos rígido que el del segundo ascenso.

También cabe destacar que el paisaje competitivo no es el mismo. La Segunda de 2011-12 se destapó como una competición maratoniana con Celta y Valladolid obligando al Dépor a hacer una cantidad ingente de puntos para ascender. La de 2013-14 era mucho más cerrada, igualada y sin equipos con capacidad para escaparse del pelotón. La liga actual, por el momento, se parece más a la igualdad de la 2013-14, aunque hay varios equipos candidatos con potencial para elevar el nivel de puntuación. A pesar de las diferencias, el Dépor actual ha emulado el rango de puntos de los anteriores ascensos y ya cuenta con un punto de partida sólido al que agarrarse. Ahora queda comprobar si vuelve a convertir este fotograma de noviembre en una película completa en primavera.