"Se está dejando claro el proyecto del club, se ve en el día a día el compromiso de crear unos cimientos muy fuertes. En defensa nos quedamos con siete jugadores, pero vimos el rendimiento de Samu (Fernández) y de Damián (Canedo), también de Pablo (García) (...) Queremos crecer con nuestra base, puede ser que haya lesiones, pero asumiremos la responsabilidad cuando nos toque. Las directrices las tenemos muy claras, la comunicación es diaria con toda la gente que se desenvuelve en categorías inferiores, para que la gente que lo demuestre tenga su espacio. La exigencia y el objetivo es llegar a la élite lo antes posible, tampoco podemos desviarnos de eso. Confiamos plenamente en la gente que aprieta desde abajo".

Así se expresaba el director deportivo blanquiazul Fernando Soriano al cierre del mercado de fichajes de verano cuando le preguntaban si la zaga podía quedarse corta en lo relativo al número de efectivos. Él se refería a cómo los canteranos podían echar la puerta abajo y cómo el equipo tiraría de ellos en caso de necesidad.

Una urgencia que sí que existe actualmente en el Deportivo, pues a las bajas de Sergio Escudero y Ximo Navarro puede sumarse la de Lucas Noubi y Luismi Cruz, ambos pendientes de conocer el resultado de sus pruebas médicas. Esto puede suponer que el Dépor se decida a optar por fabrilistas como los centrales Samu Fernández o Damián Canedo o el lateral diestro Pablo García, siendo coherente con ese mensaje lanzado en septiembre explicando el porqué de una plantilla corta en esa demarcación. Los tres ya han formado parte de convocatorias con el primer equipo, pero ninguno de ellos se ha estrenado en el torneo doméstico. Sí que jugó en Copa del Rey Pablo García, que tuvo presencia en la primera ronda ante la UD Sámano.

Las pruebas médicas a las que se sometan sendos jugadores determinarán el alcance exacto de sus dolencias, sufridas ambas en el transcurso del partido ante el Ceuta. En el caso del belga, tras una primera exploración inicial, el técnico Antonio Hidalgo no se mostraba en exceso optimista. “No lo sé, pero por la experiencia que tengo... veremos a ver las pruebas. Prácticamente, no podía mover el brazo”, comentaba tras el triunfo cosechado el pasado fin de semana ante la escuadra caballa.

El internacional con las categorías inferiores de Bélgica llevaba cinco jornadas seguidas siendo titular y el que se asentase en el once parecía poner fin al problema que había supuesto la lesión de Ximo Navarro, indiscutible hasta ese momento. Una dolencia en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda que lo mantendrá hasta el año que viene lejos de los terrenos de juego. Mientras, en la banda izquierda, desde finales de octubre una dolencia muscular en bíceps femoral de su muslo derecho tiene en el dique seco a Escudero.

A expensas de lo que dictaminen los exámenes médicos en lo que respecta a Noubi, Hidalgo puede tener que tomar una decisión de cara a quién será el nuevo inquilino de la banda diestra este sábado en el Carlos Belmonte ante el Albacete. Contra el Ceuta optó por dar entrada a Comas y desplazar a Loureiro al carril derecho, aunque Samu Fernández también estaba en la convocatoria y salió a calentar cuando se produjo la caída en la que se lastimó Noubi.

Sorprende en cierta manera el hecho de que Samu no se haya estrenado si nos fijamos en la pretemporada que el canterano protagonizó con el Dépor. Y es que, después de los primeros cuatro amistosos estivales ante Compostela, Ourense CF, Watford y Middlesbrough, de los 30 jugadores que participaron en al menos un encuentro el fabrilista destacaba como el jugador más utilizado, con 260 minutos. Hidalgo decía sobre él cuando se le preguntaba que se trataba de un jugador "muy sobrio". "Está a un nivel muy bueno y nos está aportando mucho. Estoy muy contento con él", indicaba entonces.

El técnico de Granollers había optado por llamar a filas al fabrilista, aún en edad juvenil, en la segunda semana de pretemporada después de la salida de Pablo Vázquez al Sporting y ante los problemas de un Arnau Comas que seguía sin poder ejercitarse al cien por cien, pues estaba renqueante de una operación en el hombro. Al igual que Soriano, destacaba la importancia y el papel de la cantera en el proyecto del Deportivo, que es fundamental en el "plan estratégico del club". Unos términos similares a los que emanan del discurso institucional. Pero introducía el matiz de la "inmediatez" y la necesidad de convivir entre la "exigencia" e ir "ensamblando para darle la importancia y hacer jugadores referentes en el futuro".

La realidad, al menos hasta el momento, es que Samu no ha tenido esa oportunidad que parecía augurársele en pretemporada. Ni cuando se produjo la lesión de Ximo, ni en la última ocasión que tuvo, contra el Ceuta. No obstante, la posible baja de Noubi ante el conjunto manchego, unido a que dos de los tres centrales del primer equipo (Comas y Loureiro) están a un partido de cumplir ciclo puede, esta vez sí puede abrirle las puertas del primer equipo. Al menos de cara a los cuatro partidos ligueros que quedan de aquí a finales de año. Con el inicio de la ventana invernal de fichajes, no obstante, la situación puede cambiar. Y es que el club se plantea incorporar una pieza en el carril diestro de la zaga ante la mermada línea defensiva. No obstante, el Dépor no se precipitará. Aunque podría acudir al mercado de jugadores en paro al contar con fichas sin cubrir, la intención es incorporar al futbolista más adecuado, uno que permita elevar el nivel. Un alta que, como contrapunto, puede cerrar las puertas a una cantera a la que el Deportivo siempre ha expresado que le quiere dar protagonismo.