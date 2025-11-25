Bebeto presenta este miércoles a las 20 horas su biografía autorizada en Riazor

Bebeto, durante un partido con el Dépor AEC

Bebeto comienza este miércoles su tour por A Coruña para promocionar su biografía autorizada, escrita por el periodista Alexandre Centeno. Lo hará con una primera parada en el Área 1906 del estadio de Riazor donde presentará a partir de las 20 horas, su biografía 'Bebeto, el hombre que acunó el gol'.

Un acto en el que hará la primera puesta de largo de un libro escrito por Centeno que es autor, además, junto a Rubén Ventureira, de la biografía de otra leyenda deportivista, Fran. Al final de la presentación del libro Bebeto atenderá a los medios de comunicación presentes. Al día siguiente, el jueves 27, el astro brasileño se dará un baño de masas por partida doble.

Primero, por la mañana, a partir de las 10 horas, con un encuentro ante 200 escolares en el Ágora. Los niños y niñas coruñeses podrán disfrutar de una charla en la que podrán hacerle preguntas a una de las leyendas blanquiazules. Mientras, por la tarde a las 16.30 horas tendrá lugar una única firma de su libro en el Centro Comercial 4 Caminos. Hay más de 150 libros ya reservados y los 300 primeros tendrán preferencia en la cola. Ese día Bebeto ya ha anunciado en sus redes sociales que firmará los ejemplares y que ya había estado practicando para ello.

Como colofón a su visita a la ciudad herculina será el encargado del encendido de las luces este viernes 28 a las 19 horas, un acto con el que se dará por inaugurada la Navidad. Además, Bebeto saldrá al balcón principal de María Pita para dedicar unas palabras a los allí presentes. El delantero carioca había generado cierta expectación a finales del mes de octubre, tras publicar un críptico mensaje en sus redes sociales en el que indicaba lo mucho que echaba de menos a los deportivistas y a la ciudad y dejaba entrever que tenía “un secreto” que contar a la hinchada blanquiazul.

Unas palabras que generaban muchas teorías por parte de la afición herculina. Posteriormente él mismo desvelaba el misterio de su visita a A Coruña, ciudad que no visitaba desde 2023, cuando recibió un homenaje junto a Mauro Silva en el Teresa Herrera.