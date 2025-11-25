Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Bebeto presenta este miércoles a las 20 horas su biografía autorizada en Riazor

El acto tendrá lugar en el Área 1906 y contará con la presencia del jugador, el autor, Alexandre Centeno y de la alcaldesa Inés Rey

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
25/11/2025 22:26
Bebeto, durante un partido con el Dépor
Bebeto, durante un partido con el Dépor
AEC
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

Bebeto comienza este miércoles su tour por A Coruña para promocionar su biografía autorizada, escrita por el periodista Alexandre Centeno. Lo hará con una primera parada en el Área 1906 del estadio de Riazor donde presentará a partir de las 20 horas, su biografía 'Bebeto, el hombre que acunó el gol'.

Un acto en el que hará la primera puesta de largo de un libro escrito por Centeno que es autor, además, junto a Rubén Ventureira, de la biografía de otra leyenda deportivista, Fran. Al final de la presentación del libro Bebeto atenderá a los medios de comunicación presentes. Al día siguiente, el jueves 27, el astro brasileño se dará un baño de masas por partida doble.

Bebeto, el hombre que acunó el gol

Bebeto confirma que visitará A Coruña el 26 de noviembre para presentar su biografía autorizada

Más información

Primero, por la mañana, a partir de las 10 horas, con un encuentro ante 200 escolares en el Ágora. Los niños y niñas coruñeses podrán disfrutar de una charla en la que podrán hacerle preguntas a una de las leyendas blanquiazules. Mientras, por la tarde a las 16.30 horas tendrá lugar una única firma de su libro en el Centro Comercial 4 Caminos. Hay más de 150 libros ya reservados y los 300 primeros tendrán preferencia en la cola. Ese día Bebeto ya ha anunciado en sus redes sociales que firmará los ejemplares y que ya había estado practicando para ello.

Como colofón a su visita a la ciudad herculina será el encargado del encendido de las luces este viernes 28 a las 19 horas, un acto con el que se dará por inaugurada la Navidad. Además, Bebeto saldrá al balcón principal de María Pita para dedicar unas palabras a los allí presentes. El delantero carioca había generado cierta expectación a finales del mes de octubre, tras publicar un críptico mensaje en sus redes sociales en el que indicaba lo mucho que echaba de menos a los deportivistas y a la ciudad y dejaba entrever que tenía “un secreto” que contar a la hinchada blanquiazul.

Bebeto con Arsenio Iglesias durante su etapa en el Deportivo

Bebeto anuncia su visita recordando a Arsenio: "A Coruña me dio un club, una familia y un padre en el banquillo"

Más información

Unas palabras que generaban muchas teorías por parte de la afición herculina. Posteriormente él mismo desvelaba el misterio de su visita a A Coruña, ciudad que no visitaba desde 2023, cuando recibió un homenaje junto a Mauro Silva en el Teresa Herrera.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Enzo Pettofrezza, durante el partido del pasado domingo ante el Relámpago

Enzo Pettofrezza, el extra que necesitaba el Meicende
Santi Mendoza
Imagen del Albacete-Andorra de la presente campaña

Motivos para soñar en el Carlos Belmonte
Armando Palleiro
Rubén López, durante un lance de juego en el partido ante el Málaga en La Rosaleda en esta temporada

Más de un mes de ausencia de Rubén López en el equipo
Zeltia Regueiro
César Carballeira celebra con sus compañeros un gol

Los deberes del Liceo antes de la Navidad
María Varela