Así le fue a los cedidos del Dépor: Otra gran plaza conquistada por Chacón, derbi desigual para Ochoa y Guerrero

Luis Chacón, en una jugada del Cádiz-Cultural Leonesa LALIGA

Fin de semana sin excesivas buenas noticias para los cedidos del Deportivo, aunque el éxito fue mayúsculo en el caso de Luis Chacón y la Cultural tras su victoria en Cádiz. Tiempos delicados para Petxarroman en Andorra y buen nivel de nuevo de un Adrián Guerrero que se llevó el 'derbi deportivista' ante Martín Ochoa.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): Indiscutible. El enganche de Pontedeume sigue siendo un fijo en la Cultural, también para Ziganda, y fue uno de los artífices de que el cuadro leonés conquistara el Nuevo Mirandilla de Cádiz. El jugador del Dépor disputó los 90 minutos y mostró gran entendimiento con Lucas Ribeiro, que le está dando una nueva dimensión al ataque de la Cultu. Chacón tuvo dos buenas ocasiones para sentenciar, pero no logró marcar.

Bouldini (Granada): Todavía sin noticias del delantero marroquí, que se acerca al mes y medio de baja después de la escalofriante lesión que sufrió en octubre ante Las Palmas. Esquivó la fractura en el tobillo, pero no se libró de un fuerte esguince que lo mantiene en el dique seco. El Granada consiguió salvar un empate en casa ante el Córdoba.

Petxarroman (Andorra): Poco le duró el regreso a la titularidad a Petxa, que en la derrota ante el Castellón en casa volvió al banquillo y se quedó de nuevo sin minutos. El Andorra atraviesa una mala racha que le ha costado el puesto a Ibai Gómez, por lo que el lateral deportivista tiene la oportunidad con el relevo en el banquillo de empezar de cero y convencer al técnico que tome las riendas del equipo.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol): Revés para el Racing de Ferrol en su visita a Barakaldo, con una derrota que lo despega de la rueda del Tenerife, líder de su grupo. El centrocampista coruñés continúa siendo una pieza importante para Pablo López y salió de nuevo de inicio. Jugó 61 minutos y fue sustituido todavía con 1-1 en el marcador, antes del gol del triunfo vasco que llegó en el tramo final.

Martín Ochoa (Arenteiro): Estreno de Jorge Cuesta en el banquillo de Espiñedo con un derbi para el Arenteiro... y para Martín Ochoa, que se enfrentaba a su compañero Adrián Guerrero. El delantero riojano fue suplente en el debut del nuevo entrenador verde y salió en la segunda parte, ya por detrás en el marcador, para intentar la remontada. Disputó 33 minutos, en los que tuvo una gran ocasión para empatar, pero su remate de cabeza se marchó ligeramente desviado.

Adrián Guerrero (Ourense CF): Fue la cara de este duelo de rivalidad provincial que se llevó el Ourense CF por 0-2. El extremo está aprovechando su cesión en O Couto y es indiscutible en la banda derecha, siendo una amenaza continua para los laterales rivales. De nuevo generó peligro antes de ser sustituido en el minuto 65 en un triunfo que le permite a los suyos salir de la zona de descenso.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): Esta vez le tocó actuar en solitario a Diego Gómez, ya que Kevin Sánchez tuvo que cumplir un partido de sanción después de la expulsión de la semana pasada. El extremo ourensano volvió a salir de inicio en el empate sin goles ante el Eldense. Una de las mejores oportunidades para romper el 0-0 salió de sus botas, en una recuperación que terminó en pase a Luismi, pero el remate del ataque fue desviado por el guardameta visitante. Diego jugó 67 minutos.