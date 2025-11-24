Stoichkov y Mulattieri, cara y cruz ante la oportunidad sin Eddahchouri

Stoichkov, atacante del Dépor, justo antes de hacer la vaselina que supuso el 2-0 ante el Ceuta en Riazor Quintana

La noticia saltó incluso antes del partido. Zakaria Eddahchouri se caía de la convocatoria por un proceso vírico y dejaba libre un hueco que no es cualquier hueco. Cuando falta el delantero centro en cualquier equipo se abre de nuevo un casting y en el caso del Dépor faltaba ‘O Percebeiro’, el máximo goleador del Deportivo con siete tantos. La ausencia del neerlandés abría la posibilidad de revisar jerarquías y ofrecía oportunidades que, a veces, se convierten en exámenes. En Riazor, el protagonista del examen fue Samuele Mulattieri. Y la nota final llegó de la mano de un invitado que no estaba en el guion: Stoichkov.

Mulattieri recuperó la titularidad tras superar sus problemas en el aductor. Hidalgo volvió a confiar en él por lógica, ya que era el único delantero centro puro disponible del primer equipo y el escenario volvía a ser favorable para demostrar que su arranque ilusionante no había sido un espejismo. Al italiano le había ido bien en los primeros partidos, cuando dejó detalles de ‘9’ moderno, combinativo y talentoso entre líneas. Su gol en Butarque, en su estreno, alimentó la sensación de que el Dépor había encontrado un perfil distinto y complementario a Zaka. El problema es que el gol no ha regresado desde entonces.

Ante el Ceuta se vio el mismo patrón que lo acompaña desde septiembre. Jugador participativo, inteligente para recibir, fino en los apoyos, pero sin colmillo en el área. En el minuto 12 pidió penalti por un empujón de Diego González, aunque era una acción difícil de ver señalada. La jugada que resume su etapa en A Coruña llegó en el minuto 19, con un cambio de juego delicioso de Mario Soriano que Mulattieri amortiguó con un control delicado antes de abrir para su compatriota Quagliata. El centro del lateral le volvió a Mulattieri, pero el de La Spezia no llegó a contactar con el balón. Aunque no era un remate sencillo, ni siquiera logró impactar con el esférico.

Pero esa no iba a ser su mejor ocasión. La oportunidad más clara nació de una acción individual de Yeremay en el minuto 40. Un centro medido del canario, un cabezazo franco a bocajarro del italiano y un paradón de Guillermo Vallejo. Era una de esas ocasiones que en teoría deben engordar el registro del delantero y que en su caso se añaden a una lista que crece semana a semana. Mulattieri llegaba a este partido con 2,95 goles esperados (xG), según Opta. Casi tres tantos que debería haber anotado, debido a la medición de la calidad de sus ocasiones, pero que no ha materializado. Y tras el partido el acumulado ya asciende a 3,34. La comparación con Zaka escuece, ya que el neerlandés marca claramente por encima de sus xG (4,38).

El infortunio del jugador cedido por el Sassuolo continuó antes del descanso. Tras un disparo de Luismi Cruz repelido por el larguero, la pelota le quedó franca para una volea a placer. Y Yeremay, que estaba en claro fuera de juego, se entrometió en la jugada para intentar una chilena imposible en vez de dejar rematar a Mulattieri de frente. Otro guiño del destino en contra del delantero. Y así, entre acciones prometedoras, gestos de frustración y una falta de puntería que lo persigue, llegó el minuto 60. Hidalgo decidió retirarlo. Mulattieri salió con gesto serio, consciente de que había vuelto a sumar minutos sin la estadística que sostiene a un ‘9’: el gol.

Cambio y para dentro

El relevo fue Stoichkov. No es un delantero puro, sobre todo a estas alturas de su carrera, pero su entrada tenía cierta lógica. Es un recurso que Hidalgo viene utilizando como agitador en segundas partes y, sin Zaka, volvió a actuar como hombre más adelantado. El propio Stoichkov reconoció tras el partido que le venía bien un día así: “Estoy contento por los tres puntos y por poder ayudar al equipo con un gol, tenía ganas. Y qué mejor manera que estrenarme que en Riazor”.

El destino todavía fue más caprichoso con Mulattieri porque Stoichkov marcó el 2-0 en el primer balón que tocó. En el minuto 63, Barcia salió con el balón desde atrás con la serenidad que acostumbra, levantó la cabeza y trazó un pase largo y preciso para el desmarque del andaluz. Control con el pecho, vaselina ante Vallejo y un toque en un defensor que suavizó la trayectoria para que el balón acabara en la red. “Creo que era la primera pelota que tocaba. Los goles es lo que nos da a los delanteros esa confianza. Tenía muchas ganas y venía trabajando bien para conseguirlo”, comentó el jugador cedido por el Granada.

El gol alimenta además el debate sobre la competencia en ataque. “Lo importante es que todos estemos enchufados. Todos vamos a hacer falta porque esta categoría es muy larga”, comentó Stoichkov, cuyo tanto encaja en una tendencia que acompaña al equipo este año, la aportación de los suplentes. Es la séptima diana firmada por un jugador desde el banquillo y se suma a las cuatro asistencias que también han llegado desde ahí. El Dépor es el equipo de Segunda que más rédito goleador saca a sus jugadores de refresco.

El partido terminó con Cristian Herrera como delantero centro. Otra variación más en una tarde en la que la ausencia de Zaka permitió ver un carrusel de puntas. Stoichkov se desplazó a banda y, tras el gol del Ceuta, el Dépor cerró el partido como pudo, sufriendo ante el ímpetu final de los visitantes. “En esta categoría cualquier equipo te puede complicar las cosas”, dijo el andaluz: “Tras su gol apretaron un poquito más. Para sumar de tres hay que sufrir mucho”.

Arnau Comas, otro con virus

En ese tramo final sufrió especialmente Arnau Comas, que había sido suplente tras pasar también un proceso vírico. “En el equipo estábamos a medias. Anoche me costó un poco. No estaba al cien por cien, pero estaba ahí para ayudar por si sucedía algo, como ha sido el caso”, apuntó el defensa, que entró al campo a la media hora por Noubi y que también valoró los últimos minutos finales, marcados por la tensión: “En esos minutos hay ese runrún que se puede escuchar. La cabeza te puede jugar una mala pasada. Ellos tenían que arriesgar y metieron mucha gente cerca del área, pero lo importante es que lo hemos sacado”.

La competencia en la plantilla fue otro de los temas de los que habló Comas: “Hay competencia en todas las líneas. Solo hay que ver a Mella, que lleva dos partidos entrando desde el banquillo y es un jugadorazo. Es competencia sana y eso hace que espabilemos y saquemos lo mejor”.

El encuentro dejó buenas noticias y otras que siguen en el aire. El Dépor ganó, los suplentes volvieron a marcar diferencias y el equipo sostuvo el resultado en un tramo final pesado, casi febril, marcado por el cansancio y los procesos víricos que arrastraban varios jugadores. Pero la delantera sale del partido casi igual que entró. La baja de Zaka obligó a mover fichas, Mulattieri ofreció cosas sin rematar ninguna y Stoichkov apareció para añadir un poco de picante al debate. Un tema que se alarga mientras Bil Nsongo sigue esperando su oportunidad y mientras Hidalgo sigue buscando esa combinación que no dependa únicamente del delantero que falte, sino del que responda.