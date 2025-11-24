Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Las tres claves del Dépor-Ceuta, por Carlos Brizzola

El extécnico y exjugador blanquiazul desgrana la victoria de los herculinos ante el cuadro caballa

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
24/11/2025 16:10
Quagliata conduce el balón, con Yeremay en primer término, durante el duelo ante el Ceuta
Quagliata conduce el balón, con Yeremay en primer término, durante el duelo ante el Ceuta
Patricia G. Fraga

Estas son las tres claves de Carlos Brizzola de la victoria del Dépor ante el Ceuta (2-1).

CAMBIOS EN EL ONCE

Barcia y Mulattieri dentro y de nuevo banquillo para Mella. Se vio la intención en el Dépor de cambiar esa línea de tres para una salida de balón más académica. A veces José Ángel se metía entre los centrales y los laterales estaban más altos, con Quagliata más llegador que Noubi. Paridad total al inicio entre ambas escuadras. 

LOS GOLES, CLAVES

En el minuto 40, después de la ocasión clara de Mulattieri, que mandó Vallejo a córner, en ese saque de esquina aparece Yeremay. Centro chut, mete la cabeza Carlos Hernández y llega el 1-0 para el Dépor. Y posteriormente, una doble ocasión antes del descanso para los blanquiazules, que pudieron sentenciar el choque.

EL DÉPOR SALIÓ MEJOR

El Deportivo entró mejor en la segunda parte tras el descanso. Un gran pase de Barcia lo convierte Stoichkov en el 2-0. El Ceuta se abrió y aparecieron los espacios. El Dépor no sentenció y llegó el 2-1, tras un despiste defensivo. Los dos últimos cambios de los blanquiazules comprometieron el resultado.

Te puede interesar

Rodri Alonso, delantero del Silva, conduce el balón durante un partido de esta campaña

Rodri Alonso cambia la suerte del Silva
Santi Mendoza
Carles Marco, durante el partido contra el Melilla

La AEEB designa a Carlos Marco Mejor Entrenador de noviembre
Chaly Novo
Zakaria Eddahchouri, celebrando el penalti señalado por Daniel Palencia tras revisión en el VAR.

Eddahchouri no es el único: el Deportivo asume la amenaza del mercado de invierno
Jorge Lema
Sergio Torío se prepara para lanzar a portería durante el partido contra Balonmano Sevilla

El OAR destaca entre los novatos de Plata
Raúl Ameneiro