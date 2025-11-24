Las tres claves del Dépor-Ceuta, por Carlos Brizzola

Quagliata conduce el balón, con Yeremay en primer término, durante el duelo ante el Ceuta Patricia G. Fraga

Estas son las tres claves de Carlos Brizzola de la victoria del Dépor ante el Ceuta (2-1).

CAMBIOS EN EL ONCE

Barcia y Mulattieri dentro y de nuevo banquillo para Mella. Se vio la intención en el Dépor de cambiar esa línea de tres para una salida de balón más académica. A veces José Ángel se metía entre los centrales y los laterales estaban más altos, con Quagliata más llegador que Noubi. Paridad total al inicio entre ambas escuadras.

LOS GOLES, CLAVES

En el minuto 40, después de la ocasión clara de Mulattieri, que mandó Vallejo a córner, en ese saque de esquina aparece Yeremay. Centro chut, mete la cabeza Carlos Hernández y llega el 1-0 para el Dépor. Y posteriormente, una doble ocasión antes del descanso para los blanquiazules, que pudieron sentenciar el choque.

EL DÉPOR SALIÓ MEJOR

El Deportivo entró mejor en la segunda parte tras el descanso. Un gran pase de Barcia lo convierte Stoichkov en el 2-0. El Ceuta se abrió y aparecieron los espacios. El Dépor no sentenció y llegó el 2-1, tras un despiste defensivo. Los dos últimos cambios de los blanquiazules comprometieron el resultado.