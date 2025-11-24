Entre goles y tintes con David Mella: ritmo en el campo y en la peluquería

Mella, en el partido ante el Ceuta Archivo DXT

Quince jornadas, más de 680 minutos, cuatro goles, una asistencia y… cuatro cambios de look. Esas son las cifras de David Mella en lo que se ha disputado hasta el momento de la temporada 25-26. Lo suyo ya no es solo calidad, velocidad o desborde, es una obra capilar en constante cambio. Y aunque a estas alturas ya parece que no puede sorprender más, en el duelo ante el Ceuta del pasado domingo alguno tuvo que ponerse las gafas o achinar los ojos para reconocer quién era ese jugador con aspecto de boxeador que saltaba al campo en el minuto 60.

Todo comenzó de amarillo

Todo empezó con un detalle que, visto en perspectiva, dejaba entrever muchas cosas. Mella debutó con el primer equipo del Dépor en mayo de 2023, con el pelo teñido de amarillo. Aquella elección parecía un simple gesto atrevido de un canterano que subía desde el Fabril para cumplir un sueño… pero con el tiempo se comprobó que no fue algo puntual. Era el inicio de una historia, mientras el pelo se lo permita, interminable.

El curso siguiente se asentó en el primer equipo y fue entonces cuando llegó su mejor socio posible para esta aventura estética: Hugo Rama. Compañeros en el campo, buenos amigos fuera de él y pareja de peluquería. David Mella dejaría las tímidas mechas rubias atrás para adentrarse en un mundo del que ya nunca podría escapar.

La sociedad Mella-Hugo

La pareja Mella-Hugo Rama fue una de las cosas más comentadas, y recordadas, del curso 2023-24. La conexión entre ambos era notable e incluso un día aparecieron en la ciudad deportiva con el mismo look: pelo casi blanco para dar paso a una temporada que terminaría exactamente de la misma forma.

Hugo Rama y Mella, rubios durante un entrenamiento Mónica Arcay

Tras lograr el ascenso a Segunda División, el cuál él consiguió con el pelo azul y un rayo amarillo en la parte inferior, con el que incluso acudió a la recepción con Alfonso Rueda, casi todo el equipo se tiñó de rubio como parte de una celebración colectiva que recordaba a aquella plantilla que celebró ser campeona de liga de la misma forma.

David Mella, durante la recepción con Alfonso Rueda tras ascender a Segunda División David Cabezon - Xunta de Galicia

Parecía que no habría sorpresas en la cabeza de Mella, todos iguales, nada que inventar, pero él siempre encuentra una vía para darle una vuelta más. Antes de ponerse igual que sus compañeros, salió a un entrenamiento moreno, con la cabeza rapada, pero manteniendo el rayo pintado en el lateral.

Mella, rapado y con un rayo amarillo RCD

Objetivo: probar todos los colores

Durante el verano, Mella se marchó con la selección española sub-19 y se proclamó campeón de Europa con el mismo tinte con el que logró el ascenso con el Deportivo. De hecho, volvió a A Coruña con esa estética e incluso firmó así su renovación hasta 2029. Pero poco después comenzó la montaña rusa de sus cambios de look durante su primera temporada en el fútbol profesional.

Recuperó el moreno, añadiendo toques azules y rosas, y luego volvió al blanco, hasta que, justo antes del verano, llegó su fase más explosiva: amarillo y verde estilo brasileño, después rosa completo con una franja verde por delante y finalmente, una vez más, blanco.

David Mella, con el pelo amarillo y verde Archivo DXT

Su 'prime' creativo

Y cuando parecía que le quedaban pocos ases bajo la manga a Mella en lo que a estética capilar se refiere... llegó la temporada 25-26. Hugo Rama salió del Deportivo, pero ya ha creado una bestia imparable de los cambios de look. Durante las 15 jornadas disputadas hasta el momento, el de Teo ya ha cambiado cuatro veces su peinado.

Tras el verano, llegó el primer día de pretemporada: pelo rapado y natural. Un reset total para comenzar un nuevo curso. Pero que nadie se asustara porque los tintes no se iban a quedar atrás. Una semana después, el amarillo volvía a lucir sobre la cabeza del canterano. Todo en orden.

Mella, durante el primer entrenamiento de la pretemporada Archivo DXT

Estas primeras jornadas confirman que seguramente estamos ante el curso más imaginativo del extremo. Comenzó con el pelo corto y rosa, y unas semanas antes de irse con la selección sub-20, como si lo hubiera hecho de forma intencionada para dejar claras sus preferencias, se tiño de blanquiazul y jugó el Mundial de Chile sub-20 con los colores de su equipo en la cabeza.

Mella, en el encuentro ante el Granada con el pelo rosa Fernando Fernández

David Mella, con la selección española sub-20 Archivo DXT

Tras caer eliminados le tocó volver a casa y cerrar una etapa es sinónimo de visita a la peluquería para Mella. La siguiente combinación fue una mezcla entre rosa y azul, justo antes de dar paso al que sería su cambio más impactante hasta la fecha. Cuando parecía que ya poco le quedaba por innovar… apareció ante el Ceuta con trenzas por toda la cabeza. Seguramente, allá donde esté, Hugo Rama se habrá sentido orgulloso al ver saltar a su pupilo al terreno de juego. Los cambios de pelo de Mella ya son parte de su personalidad y, además de por su fútbol y lo que está logrando en el Deportivo, será una de las cosas que recuerden los aficionados blanquiazules cuando, dentro de unos años, les toque echar la vista atrás para recordar al canterano.