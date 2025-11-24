El vídeo del que todo el deportivismo habla: la rajada de un seguidor blanquiazul tras el triunfo ante el Ceuta

Un seguidor del Deportivo a la salida de Riazor tras el duelo con el Ceuta DXT

Por todos es sabido, también por jugadores y entrenadores, que Riazor es una plaza exigente. Por eso, y a pesar de que el Deportivo salía de lograr su cuarta victoria consecutiva y mantenerse en el liderato de Segunda División, no todos los seguidores parecían igual de contentos.

Como es habitual, nuestra compañera Lucía Dávila quiso recoger las opiniones del deportivismo todavía con los ánimos en vivo y se encontró con un aficionado que no se cortó. "¿Qué partido? ¿A esto le llamas partido? Esto es un aburrimiento, una vergüenza". El vídeo se ha hecho viral y buena parte del deportivismo debate el grado de crítica al equipo exigible a un equipo que marcha en primera posición.

No es la opinión mayoritaria e incluso este propio seguidor reconoce que está confiado en las opciones de ascenso, pero no puede evitar pedirle más al equipo blanquiazul.