El noviembre dulce del Dépor: de estar fuera de playoff a tener dos partidos de colchón con el séptimo

El Deportivo celebra uno de los goles ante el Ceuta QUINTANA

Con más o menos brillo, con más o menos solvencia, el Deportivo se las ha arreglado para atravesar el primer tercio de competición en lo más alto de la competición. Esto invita a pensar que aquel objetivo señalado por Antonio Hidalgo nada más terminar la primera jornada de Liga en Granada, “estar entre los seis primeros”, puede elevarse ligeramente y ponerse entre las metas a medio plazo, esas que odian los entrenadores, pelear por el ascenso directo. Pero como para eso todavía quedan varios puntos de control que superar, lo que sí está consiguiendo el equipo blanquiazul mirando al frente es dejar atrás precisamente esa frontera del séptimo puesto.

Clasificación de Segunda División después de la jornada 11

Las cosas han cambiado mucho para el Dépor en las últimas cuatro semanas. El cuadro coruñés llegó al final del octubre con una racha de cinco jornadas sin ganar y las peores sensaciones del curso después de poder apenas empatar contra diez en el descuento ante el Valladolid en Riazor. Esta deriva lo sacó de los puestos de playoff por primera vez en la temporada, bajándolo a la octava posición, a un punto de ventaja con los puestos de privilegio.

Todo ha cambiado en lo que, a falta del choque del próximo sábado en el Carlos Belmonte ante el Albacete (18.30 horas), ha sido uno de los noviembres más dulces que se recuerda en la parroquia deportivista. El sufrido triunfo contra el Ceuta (2-1) permite mantener la serie de lo que ya son cuatro consecutivas. Esa que empezó en la visita al Zaragoza (0-2), siguió con la goleada a la Cultural en Riazor (3-0) y tuvo su punto culminante en el asalto al Arcángel (1-3). Diez tantos a favor y únicamente dos en contra para enderezar el rumbo de la mejor manera.

Clasificación de Segunda División tras la jornada 15

Este acelerón no le ha servido al cuadro coruñés para dispararse en la tabla. La competencia es alta y tanto Racing de Santander como Las Palmas están aguantando bien el tirón. Incluso el Almería, con un partido menos, podría arrebatarle a los tres el liderato conjunto si este miércoles vence al Ceuta en el partido que quedó pendiente en el Alfonso Murube. Pero donde sí se nota la velocidad de crucero del Deportivo es a la hora de poner distancia con la séptima plaza, que tras quince jornadas ya está a más de dos partidos. Del que quiera que ocupe la posición una vez termine, ya que la clausura involucra a uno de los interesados. Durante buena parte del lunes, el rival al que mirar será el Córdoba, que ocupa ese puesto con 21 puntos.

Habrá que esperar a las 22.30 horas para ver si eso sigue así si el colchón se reduce a los siete puntos que separan al Dépor del Castellón (sexto con 22). Todo dependerá de si el Valladolid (ahora noveno con 20) gana en su visita a la Real Sociedad B para superar a ambos y colocarse en la última posición que da derecho a jugar las eliminatorias por el ascenso.