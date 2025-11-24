El Deportivo tiene su propio Triángulo de las Bermudas

José Ángel, Mario Soriano y Diego Villares, en el Deportivo-Ceuta QUINTANA

“No sé cuántas veces habrán repetido la situación Villares, José Ángel y Mario. No sé cuántas habrán sido, pero serían muchísimas. Porque hay unas relaciones que se crean prácticamente sin mirarse. Se entienden con el movimiento del compañero y eso los hace relacionarse muy bien”. Casi le costaba encontrar palabras para describir el impacto que tuvo la reunión entre José Ángel, Diego Villares y Mario Soriano sobre un terreno de juego. Quizá porque cuando el rendimiento sobre el césped es tan evidente, los datos hacen sobrar cualquier frase. El técnico volvió a alinearlos juntos ante el Ceuta como ya hizo en Córdoba. El resultado, el más habitual cada vez que los tres han coincidido vistiendo la blanquiazul: victoria.

José Ángel vuelve a mandar Más información

Es el Triángulo de las Bermudas deportivista, una sociedad que hace desaparecer prácticamente cualquier esperanza de que los rivales puedan vencer al Dépor. El ejemplo más evidente fue lo sucedido ante la Cultural Leonesa, ese encuentro al que precisamente Hidalgo se refería con sus palabras. El cuadro coruñés iba ganando después de dos regalos, pero no tenía el control del partido. Hasta que Jurado salió a escena. El sevillano agarró la pelota, dando sentido a todo el trabajo del capitán vilalbés y activando al ‘bajito’ madrileño ahorrándole unos cuantos metros en la zona de recepción de la pelota.

No han sido perfectos estos dos partidos y medio. Ni mucho menos. Pero los momentos de lucidez colectiva han llegado siempre de la combinación de las virtudes de estos tres futbolistas que comparten manual en la medular. La capacidad de José Ángel para encontrar el primer pase, el trabajo de Villares en el ida y vuelta para estirar siempre al equipo y el orden que siempre pone Mario Soriano a la hora de elegir cuándo acelerar y cuando frenar.

Más del 50% de los puntos

Soriano fue precisamente el último en incorporarse a la sociedad. Porque esa pareja formada por Villares y José Ángel llevando la sala de máquinas ya fue clave en para el ascenso a Segunda. El ‘21’ fue la guinda del pastel, a pesar de que en los inicios costara acoplarse. La presencia de Lucas Pérez dificultaba el encaje para Imanol Idiakez, que no renunció a juntar a los tres acompañando al de Monelos hasta que los resultados le obligaron a buscar alternativas.

Porque por supuesto este tridente no ha sido infalible para el conjunto blanquiazul, pero su fiabilidad está más que probada a pesar de que la muestra no ha sido todo lo amplia que debería por los problemas físicos.

Con los dos de esta temporada, José Ángel, Villares y Mario Soriano han salido de inicio juntos en el Dépor en 20 encuentros. Nueve terminaron en victoria. Prácticamente la mitad de los partidos han significado sumar tres puntos para el Dépor, a lo que hay que añadir otros seis empates. O, lo que es lo mismo, solo una derrota de cada cuatro apariciones. Y prácticamente todas con asterisco. Tres de ellas llegaron en las primeras cinco fechas de la 2024-25, cuando el equipo de Idiakez todavía estaba tomándole el pulso al fútbol profesional tras la salida del barro. El estreno ante el Oviedo en Riazor, la visita a Huesca y la derrota frente al Córdoba en el Arcángel, una cita que tiene una doble pega ya que Villares jugó en el lateral derecho ante la ausencia de soluciones en la zurda que el técnico vasco resolvió cambiando a Ximo de banda.

Diego Villares, para todo y para todos Más información

La pubalgia dejó KO a Jurado unas semanas después y no pudo volver en la primera vuelta, mientras el cambio en el banquillo y la salida de Lucas Pérez convertía a Soriano en indiscutible. Cuando el andaluz regresó, Gilsanz cimentó la permanencia deportivista sobre ese triángulo que logró, entre otras cosas, encadenar siete de las nueve jornadas consecutivas que el equipo estuvo sin perder.

Justo después de certificar la salvación con la goleada en Riazor al Albacete, José Ángel pasó por el quirófano para resolver sus problemas físicos y no fue hasta la semana pasada, también en el Arcángel. En esta ocasión jugaron todos en su sitio. El Dépor ganó. La cuenta se cierra con los tres puntos sumados el domingo ante el Ceuta que hacen un total de 33 de 60 posibles.