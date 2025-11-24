El Dépor despedirá 2025 con 'otro bocadillo' en Andorra
El club herculino ha hecho oficial el horario de su último partido del año, en el Estadio Nacional andorrano
El Deportivo despedirá el 2025 con otro 'horario de bocadillo'. El club herculino ha publicado en la mañana de este lunes, con escasa antelación al anuncio oficial de LaLiga, el horario de su partido de la última fecha del año, contra el Andorra a domicilio, antes de afrontar las vacaciones de Navidad. Será el sábado 20 de diciembre, a las 14.00 horas.
De este modo, LaLiga coloca el encuentro del Dépor en una franja horaria poco habitual, pues la tendencia viene siendo que las jornadas arranquen el viernes y el primer partido del sábado se dispute a las 16.00 o a las 16.15 horas. Pese a ello, existen precedentes recientes, como el Real Sociedad B-Leganés de la jornada 13.
En esta fecha 19, el equipo coruñés volverá a repetir a las 14.00 horas. Ese fue el horario del encuentro de este último domingo contra el Ceuta y también el de la jornada 18, cuando recibirá en Riazor a la Real Sociedad B a partir del domingo 14 de diciembre a las 14.00 horas.
De este modo, desde primera hora de la tarde del sábado 19, el Dépor arrancará las vacaciones después de un encuentro en el que se medirá al equipo de Álex Petxarroman. Sin embargo, no se volverá a ver las caras con Ibai Gómez, destituido a última hora del domingo tras la mala racha de resultados.
Próximos partidos del Deportivo
Jornada 16: Albacete-Deportivo, sábado 29 de noviembre, 18.30 horas
Segunda ronda de Copa: Sabadell-Dépor, jueves 4 de diciembre, 21.00 horas
Jornada 17: Deportivo-Castellón, domingo 7 de diciembre, 18.30 horas
Jornada 18: Deportivo-Real B, domingo 14 de diciembre, 14.00 horas
Jornada 19: Andorra-Deportivo, sábado 19 de diciembre, 14.00 horas