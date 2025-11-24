Eddahchouri no es el único: el Deportivo asume la amenaza del mercado de invierno

Zakaria Eddahchouri, celebrando el penalti señalado por Daniel Palencia tras revisión en el VAR. Quintana

Al tiempo que celebraba el triunfo frente al Ceuta para seguir en lo más alto de la tabla, a oídos del deportivismo llegaban los cantos de sirena que Eddahchouri empieza a escuchar desde Egipto. El rendimiento del goleador neerlandés no ha pasado inadvertido y son varios clubs, tanto en verano como ahora, los que se han interesado por su situación. Tanto con él como, por supuesto, con Yeremay, la situación no pilla por sorpresa a un Deportivo que asume que durante todo el mes de enero tendrá que compaginar la competición sobre el césped con la de los despachos.

Es la ley del mercado. El club blanquiazul, uno de los mejores de Segunda División, cuenta con una plantilla que tiene entre sus filas a varios jugadores que no superan los 25 años. No hay más que echar un vistazo a los últimos onces de Antonio Hidalgo, que oscilan entre los 25 y los 26 de media. De momento solo de manera informal y lejos de que haya cualquier tipo de propuesta encima de la mesa, pero Fernando Soriano ya conoce el interés que hay por los puntales del equipo. Mella, Mario Soriano, Dani Barcia, Lucas Noubi... todos futbolistas que están dando un buen rendimiento en una categoría exigente como la española de plata y en un momento de sus carreras que invita a pensar que su revalorización sería prácticamente automática a poco que mantenga la proyección.

Sartén por el mango

No es esto algo que preocupe al director deportivo blanquiazul, al que la situación contractual de estos protagonistas permite al Dépor tener la posición de fuerza. Salvo en contados casos en los que hubo que hacer concesiones, como fue el de Helton, con el que el acuerdo recogía la opción de facilitar la salida en caso de recibir una llamada de Brasil, como finalmente acabó ocurriendo, el club ha conseguido blindar a sus puntales con cláusulas que, como en el caso de Yeremay o del propio Eddahchouri, alcanzan las ocho cifras, que además tienen contratos largos, 2028 en el caso del goleador, que tampoco provocan que haya prisa por vender para asegurarse ingresos.

De esta forma, y a poco más de un mes para que se abra el mercado de invierno, en el Dépor tienen perfectamente clara la postura con la que entrarán a la ventana de enero: o la cláusula o nada. La entidad herculina considera que está en disposición de retener a sus mejores futbolistas y la única opción que podría abrir la puerta a una posible negociación sería la petición expresa del futbolista por entender que su ciclo en A Coruña está terminado. Pero el que quiera salir, tendrá que presentarse en las oficinas de Abegondo con una oferta irrechazable.