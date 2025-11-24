Lucas Noubi, junto a médicos del Dépor, abandona el campo durante el partido ante el Ceuta Quintana

La banda derecha del Deportivo inicia la semana de trabajo entre algodones, después de que en la victoria ante el Ceuta (2-1) los dos principales damnificados fuesen Lucas Noubi y Luismi Cruz. Ninguno de los dos pudo acabar el partido y ambos serán sometidos a pruebas médicas para saber el alcance exacto de sus dolencias: uno debido a un golpe en el hombro y otro aquejado de problemas musculares.

El Deportivo se queda así a la espera de ver si tiene que resolver el puzle del carril diestro, huérfano debido a la baja por lesión de Ximo Navarro desde principios del mes de octubre. A pesar de esta sensible baja había encontrado una solución con el lateral belga, que llevaba cinco partidos seguidos siendo titular.

En el caso de Noubi, se le harán pruebas en el hombro que se lastimó durante el choque contra el cuadro caballa, tras una mala caída con Koné. Al principio, el defensa continuó jugando, aunque ya comenzaron a calentar desde ese momento Arnau Comas y Samu Fernández. En el 29 Noubi veía la amarilla por una dura entrada sobre Matos y solo cuatro minutos después se iba al suelo, aduciendo problemas en el hombro. Finalmente era sustituido, entrando en su lugar Comas, lo que desplazaba a Miguel Loureiro del centro de la zaga al lateral derecho.

No acababan ahí los problemas en la banda derecha, ya que en el minuto 59, Luismi Cruz tenía que pedir el cambio después de llevarse la mano a la parte de atrás del muslo. Para conocer el alcance exacto de sus molestias y ver si se trata de una sobrecarga o una lesión más importante, como una rotura fibrilar, el futbolista gaditano también será examinado por los facultativos.

Si ni Noubi, ni Luismi se recuperan a tiempo para el duelo de este sábado a las 18.30 horas ante el Albacete en el Carlos Belmonte, el Dépor cuenta con alternativas, aunque algunas obligan a desplazar piezas en la defensa. La más natural sería la de reubicar a Loureiro al carril derecho y volver a optar por la pareja Barcia y Comas en el eje de la zaga. Otra opción de emergencia podría ser la de recuperar a David Mella como carrilero de largo recorrido. El curso pasado Diego Villares llegó a jugar en esa demarcación pero, a la vista de las buenas prestaciones del de Vilalba en la medular, retrasarlo hasta la defensa desharía el doble pivote con José Ángel, que tan buenos resultados está dando en los últimos partidos.

Luismi Cruz, ante Matos, durante el partido contra el Ceuta

En el entrenamiento de este lunes estuvieron con trabajo personalizado Ximo Navarro, Escudero y Daniel Bachmann, Eddahchouri, que fue baja ante el Ceuta, Arnau Comas y los pendientes de pruebas Luismi y Noubi. No trabajó Germán, aquejado de un proceso vírico. Este martes el equipo, que de nuevo entrenará de forma ininterrumpida hasta el sábado, día del partido ante el Albacete, realizará trabajo complementario.