Mella sorprende con un nuevo cambio de look ante el Ceuta

El extremo lució el pelo lleno de trencitas

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
23/11/2025 13:55
David Mella, en el calentamiento del Deportivo-Ceuta luciendo nuevo peinado
David Mella, en el calentamiento del Deportivo-Ceuta luciendo nuevo peinado
QUINTANA

David Mella ha llevado el pelo de tantos colores que hemos perdido la cuenta: lució la bandera de Brasil, lo ha lucido de violeta, de rosa, platino, como toda la plantilla (menos algunos que se raparon) tras el ascenso, con un rayo amarillo cruzando su nuca... Pero el look que lució ante el Ceuta fue algo totalmente revolucionario, con toda la cabeza llena de trencitas. 

El Dépor tiene el banquillo más productivo de Segunda

El extremo es el principal animador en cuanto a visitas a la peluquería y no es raro la semana en la que no estrena nueva imagen. Hasta ahora había variado el color de su pelo, pero con esta nueva apariencia ante el cuadro caballa dio un paso más

El barbero del Deportivo se codea con el PSG

El curso su compañero de peinados era Hugo Rama, también con variaciones en su apariencia, pero este curso el principal animador del Dépor en esa faceta es Mella, que este domingo ante Ceuta fue suplente, con la entrada en el once de Luismi Cruz. 

