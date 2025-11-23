Los goles de Eddahchouri llaman la atención del Al-Ahly egipcio

Eddahchouri regatea a Badia durante el partido contra la Cultural Leonesa Patricia G. Fraga

Mientras el Deportivo disfruta de la comodidad que da mirar a sus rivales desde lo más alto de la clasificación tras la victoria ante el Ceuta, uno de los responsables de la buena temporada que está teniendo el equipo blanquiazul empieza a llamar la atención más allá de las fronteras herculinas. Y en este caso no es Yeremay. Los focos del mercado, que habitualmente se centran en el canario, apuntan hoy a Zakaria Eddahchouri, que con sus goles ha llamado la atención del Al-Ahly egipcio.

Varios medios del país africano informan del interés por el delantero blanquiazul y este medio ha podido confirmar que el club está valorando presentar una oferta para hacerse con sus servicios, después de que su entorno haya empezado a explorar opciones de futuro.

De momento en el club blanquiazul no tienen conocimiento de dicho interés ni tampoco ha llegado ninguna oferta, pero son conscientes de que el rendimiento de Eddahchouri desde su llegada a A Coruña está llamando la atención de no pocos pretendientes. El propio Massimo Benassi reconocía en una entrevista con DXT Campeón que en verano ya había rechazado ofertas por el ariete, con contrato hasta 2028.

Zaka no participó en el encuentro de este domingo, en el que el Dépor derrotó al Ceuta por 2-1. Tal y como apuntó el propio Dépor y luego destacó Antonio Hidalgo, dicha ausencia se debió a un cuadro vírico que también afectó a otros futbolistas que, sin embargo, pudieron vestirse de corto. Uno de ellos fue Arnau Comas, que iba a ser titular pero arrancó como suplente, según explicó el preparador catalán.

Habrá que ver cómo evoluciona el seguimiento del club sobre el punta deportivista, también pendiente del visto bueno del Jess Thorup, que se ha hecho hace poco con el banquillo del Al-Ahly. Con algo más de un mes por delante hasta que se abra el mercado de invierno, la salida fichaje supondría un importante salto también para el jugador, que accedería a jugar en un club que participa en la Champions de África y viene de disputar el último Mundial de Clubes. De hecho, Al-Ahly es el club más laureado de todo el continente africano, pues ha ganado el torneo continental en 12 ocasiones y tiene 44 títulos ligueros, y busca delantero tras la salida hace unos meses Wessam Abou Ali al Columbus Crew.