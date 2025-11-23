El once del Dépor ante el Ceuta Patricia G. Fraga

Estas son nuestras notas después del triunfo del Dépor ante el Ceuta (2-1) en Riazor.

GERMÁN. Un seguro (7): Volvió a demostrar su solvencia bajo palos. Paró en dos tiempos un disparo a bocajarro de Konrad. Muy seguro por alto. En la segunda parte Bodiger lo vio adelantado y buscó, sin fortuna, el gol desde la distancia. Demostró su solvencia frenando una doble ocasión de Marcos y Aunar. Nada que hacer en el tanto caballa.

NOUBI. Lastimado (5): Vio la amarilla por una entrada a destiempo, algo de lo que peca habitualmente. Tuvo que pedir el cambio debido a unas molestias en el hombro, fruto de una caída en los primeros compases del choque.

BARCIA. Entonado (6): Regresó al once y mejoró con respecto a otros encuentros. Se entendió bien con Loureiro el tiempo que compartieron el eje de la defensa. Sirvió a Stoichkov la asistencia que supuso el segundo tanto de los blanquiazules.

LOUREIRO. Serio (6): Empezó en el centro de la zaga junto a Barcia, pero con la lesión de Noubi, tuvo que volver a ubicarse como lateral derecho. Se le vio bien en ambas facetas, en las que suele cumplir.

QUAGLIATA. Luchador (7): Trató de asociarse con Yeremay por la izquierda. Algo impreciso en algunas acciones de ataque. Habilitó a Marcos en el gol del Ceuta. Tuvo que achicar balones, como todo el equipo, en el tramo final.

JOSÉ ÁNGEL. De más a menos (7): Asumió de nuevo el timón del Dépor. Ayudó al equipo en labores defensivas. A punto de meter a Germán en un lío tras una controvertida cesión. Expeditivo en ataque. Acabó muy cansado y fue uno de los cambios.

SORIANO. Sin puntería (6): Tuvo la portería entre ceja y ceja, pero no encontró el camino del gol. Trató de ver puerta con un disparo que se fue alto. Guille Vallejo evito que marcase, tras un remate desde la frontal. Fue sustituido.

YEREMAY. Siempre aparece (6): Muy activo en los primeros compases del duelo. Gozó de varias ocasiones para marcar y acabó haciéndolo, aunque con fortuna, tras impactar su disparo en Carlos Hernández. Falló un mano a mano con Guille Vallejo, en el que debió pasar a Stoichkov, libre de marca.

LUISMI CRUZ. Trabajador (6): Buscó la portería rival con un disparo lejano, que dio en el larguero. Trató de sumarse en ataque, ganando varias veces línea de fondo y sirviendo centros al área. Fue uno de los cambios.

MULATTIERI. Intención (6): La baja de Eddahchouri le dio de nuevo la titularidad. Lo intentó con varios cabezazos, el más claro, lo paró con una gran manopla Guille Vallejo. Fue sustituido a la hora de juego.

EL MEJOR. VILLARES. Recuperador (8): Con José Ángel en el campo está mucho más cómodo. Volvió a sumarse siempre que pudo en ataque. Probó los reflejos de Guille Vallejo con un disparo en el área. Muestra una mejor versión apareciendo desde segunda línea y aportando en labores ofensivas, pero eso no le impide robar infinidad de balones. Vio amarilla.

Los cambios

Comas (5): Entró debido a la lesión de Noubi. Con problemas en las marcas.

Stoichkov (7): Marcó un gran gol, tras pase de Barcia. Estuvo muy participativo en ataque.

Mella (6): Con ganas, pero sin acierto.

Herrera (5): Trató de sumar en ataque. Fue amonestado.

Patiño (5): Intentó aguantar el balón y arañar segundos a la posesión, con el Ceuta volcado en el campo del Dépor.